休假也救人「彰化救護之王」黃景嵐成功搶命292人　獲頒金心獎　

▲和美消防分隊高級救護員黃景嵐獲頒金心獎。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員黃景嵐，一年緊急救護出勤件數超過千件，救護成功人數居冠，甚至休假在外縣市時也不忘協助救人，全心投入救護工作，在台灣心肌梗塞學會舉辦的第二屆金心獎甄選中脫穎而出，榮獲「最佳救護技術員」殊榮。

和美分隊隊員黃景嵐表示，他曾於2013年時擔任大城分隊的消防替代役男，因執行緊急救護工作，目睹病患病情惡化感到無力，為即時救回寶貴人命，決定投入消防行列，並持續在緊急救護領域學習與成長，並提升專業技能，於4年取得高級救護技術員證照。

黃景嵐在隊部積極協助消防局的教育訓練與品質管理，並經常至社區宣導推廣，發揮專長從各個面向提升緊急救護品質，今年二月份休假在外縣市時，剛好聽見附近有救護車經過，即刻上前查看發現是到院前心肺功能停止（OHCA）病患，立即與救護人員聯手實施CPR與AED電擊，並跟著上救護車協助急救將病患送往醫院。

黃景嵐對緊急救護工作充滿熱忱，過去一年緊急救護出勤件數有一千多件，累計執行到院前心電圖檢查件數有104件，其中成功搶救急性心肌梗塞有11件，執行件數及成功人數都位居消防局之冠，堪稱救護之王，這次獲選為金心獎最佳救護技術員可謂實至名歸。



由於彰化縣消防局是全國首例將救護車全面配置12導程心電圖機，並列為救護車標準配備的縣市，截至目前救護人員於現場診斷出心肌梗塞，並於第一時間通報醫院啟動心導管室，進而成功搶救患者人數累計高達292人。除此之外，消防緊急救護工作，已連續2年榮獲醫界最高榮譽「金心獎」最佳救護技術員的殊榮，代表彰化縣的救護專業與品質，已受到各方的肯定。