國際青商會會長聯隊盃公益壘球賽　捐贈AED愛心不落人後

▲國際青年商會中華民國總會2020年總會長王國贊，代表捐贈捐贈AED自動體外心臟電擊去顫器，台南市慢速壘球協會理事長立委林宜瑾為，代表接收捐贈。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國際青年商會19日於台南市臨時慢速壘球場及中山慢速壘球場，舉辦第8屆「會長聯隊盃2023公益壘球賽」，自2013-2022連續9年會長們組成9支隊伍，盛況空前。

當日所有安打、三振、全壘打的 公益金及後續加碼捐款，募集一台AED（自動體外心臟電擊去顫器）捐贈社團法人台南市慢速壘球協會，並扣除活動費用後全數捐贈財團法人伊甸社會福利基金會守護台灣在地弱勢，希望在運動賽事之餘，集結大家小小的力量，號召青商會員一起做公益，傳愛到社會的各個角落。

國際青年商會是台灣目前最大的一個青年組織，這次捐贈AED自動體外心臟電擊去顫器，符合 SDGs 第 3 項良好健康和福祉、第 11 項永續城市與社區、第17項夥伴關係等，此善舉除了結合年輕人的力量，同時也在喚起大家事業工 作忙碌之餘，也別忘了對社會的關心。

由國際青年商會中華民國總會2020年總會長王國贊代表捐贈，立委林宜瑾為社團法人台南市慢速壘球協會理事長，代表協會接收捐贈，立委陳亭妃、市議員林冠維、李啟維、蔡筱薇、陳怡珍更來到現場見證！

2020年總會長王國贊表示，今年適逢國際青年商會在台灣成立70週年，下週 8/25-27日將於高雄舉辦70週年慶典及全國年會，在慶典前夕由青商人自主發起的公益活動更極具價值和社會意義，同時更呼籲有志青年一起加入青商會，一同參與公共事務及促進個人成長！