以為又丟包！台南醉漢路倒5秒遭「車輾拖行」　駕駛：雨大看不清

記者林東良、蔡怡萍／台南報導

台南市麻豆區昨（8）晚竟有一名男子倒在路中，不到5秒後即遭一部車輛閃避不及輾過，全身多處擦傷、血跡斑斑，但命大無傷及要害，警方一度以為男子遭到丟包，但發現男子渾身酒氣，調閱監視器發現是自己摔倒，追查肇事車輛駕駛到案，表示只有感覺壓到東西，但因為下雨視線不佳、不知竟是壓到人。

▲台南醉漢雨夜路倒，遭車輛輾過拖行，命大逃過僅受皮肉傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）



昨（8）日台南下起大雨，而晚間21時32分麻豆警方接獲民眾報案，在麻豆區176線南63交岔路口有民眾躺在路間，警方到場發現路倒者，身體有多處擦傷及撕裂傷，而男子渾身散發酒氣，在救護人員到場時已意識不清、情緒躁動胡言亂語，立即由救護車送醫救治。

▲男子重心不穩倒地僅約5秒，就遭車輛輾壓過去。



警方一度以為男子是遭丟包在馬路上，經調閱監視器釐清，發現男子於8日21時16分，似乎因喝到泥醉而身體不穩倒在馬路上，5秒之內即遭經過汽車輾壓拖行，警方通知車主到案說明，車主表示因當時下雨視線不清，不知道有發生交通事故，只感覺到行車時車輛疑似有晃動，但不清楚是撞到人。

本案肇事車輛現由鑑識人員採證，受傷男子現住院觀察，視傷勢穩定後再行詢問，有關肇事原因尚在調查釐清中。