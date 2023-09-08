獨／揭密高虹安豪宅主人！去年底就買下　隔壁樣品屋才是建商的

▲新竹市長高虹安因男友的租屋在次登上新聞版面。（資料圖／記者劉昌松攝）



記者陳凱力／新竹報導



高虹安訪日於昨天回台後，透過市府媒體窗口發出聲明表示，民代爆料的5千萬豪宅是「男友的租屋處，其居住地確有租賃事實，且僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明」，還拿出租約與匯款紀錄。據《ETtoday新聞雲》記者調查，民代指稱高虹安的這間豪宅(高已澄清是男友承租)是在建商名下，其實是錯誤的，換言之，建商名下的是樣品屋，而高虹安男友承租的，只是同樓層另一戶已經售出的物件。

該建案位在公園路於2016年交屋，在當時打出「台灣首座無樑板剪力牆回型結構隔震建築」、採用日本OILES隔震器、KYB油壓阻尼器與抗拉桿裝置」、「全棟雙道式淨水系統」可說是創舉，再加上過個馬路就到新竹假日花市、新竹市立動物園，5分鐘抵達台清交、工研院、十八尖山，甚至離竹科也有非常優勢，卻因動輒超過百坪的高總價，讓許多買家望「房」興嘆。

據悉，該建案是「一層兩戶」的物件，高虹安遭爆料的物件剛好與隔壁的樣品屋為同一層，樣品屋因尚未售出，屋主的確還是原建商沒錯，但高虹安男友居住的這一戶，則是在去年年底售於自然人，至於自然人的身分則因個資法無法透露。

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