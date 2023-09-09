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大陸 大陸焦點 特派現場

走路姿勢怪怪的！　陸女在胸腰「綁15條活蛇、4條蜈蚣」闖關

記者林郁婷／綜合報導

深圳海關人員近日在機場發現，一名女子衣物緊繃且走路姿勢怪異，隨即將她攔下檢查，沒想到一拉開衣服就出現驚人一幕，身上多處綁著活生生的動物，包括不同種類的蛇、蜈蚣及蜥蜴，共有20隻，全部皆為外來種，目前已全部移交到相關部門處理。

據《九派新聞》報導，深圳海關所屬的皇崗海關人員在福田口岸旅檢進境渠道，注意到一名女子身穿咖啡色衛衣和牛仔褲，全身鼓鼓的卻不像是肥胖，走路姿勢也很奇怪，因此立馬將她攔下，帶到查驗台做進一步檢查。

▲▼女子在身上綁20條活體動物闖關。（圖／翻攝自影片）

▲女子在身上共綁了20條活體動物。（圖／翻攝自影片）

工作人員掀起女子的衣服後被嚇一大跳，只見褲兜、腰部和胸前都藏有活體動物，用塑膠盒和塑膠袋綁在身上，試圖夾帶闖關。經過鑑定後，這批動物分別是9條王蛇、6條豬鼻蛇、4條秘魯巨人蜈蚣以及1條柔蜥屬蜥蜴。

據了解，王蛇又稱皇帝蛇，身上有著色彩鮮豔的斑紋，常以纏壓方式來殺死獵物，而主要捕食的對象則有其他蛇類、蜥蜴及鼠類，也會以動物的蛋為食，能抵抗其他蛇類所分泌的毒素，牠們的性格溫順，生活要求較低且容易照料，是一種常見的寵物蛇，適合想養蛇的新手。

▲▼女子在身上綁20條活體動物闖關。（圖／翻攝自影片）

▲女子試圖夾帶外來種入境。（圖／翻攝自影片）

豬鼻蛇最大特色是鼻端吻部位置微微向上崛起，成年蛇長度約30至60公分，頭特別大，且與頸部的分界相當明顯，雖然能分泌毒素，但不會對人類造成傷害，當牠們受到威脅時，會把頸部壓得扁平，張開皮摺，並昂起頭部發出嘶嘶聲響，採取與眼鏡蛇一樣的自衛姿態，如果這個姿態無法嚇走敵人，還會以假死來欺騙對手。

▲▼女子在身上綁20條活體動物闖關。（圖／翻攝自影片）

▲秘魯巨人蜈蚣。（圖／翻攝自影片）

秘魯巨人蜈蚣是世界上最大的蜈蚣，平均長度為30公分，部分甚至能長到38公分，主要分布於南美洲與加勒比地區，屬於肉食性動物；柔蜥屬蜥蜴也被稱為藍舌石龍子，最大特色是擁有藍色舌頭，可以向潛在敵人發出警告，常被人作為寵物飼養。

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