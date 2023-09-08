暴雨襲深圳　6項紀錄打破1952年以來極值

▲深圳火車站地下一樓被淹沒。（圖／翻攝自影片）

文／中央社

廣東深圳昨晚至今晨普降暴雨，據深圳市氣象局，這次降雨打破當地自1952年有氣象紀錄以來6項歷史極值。

綜合官方央視新聞等陸媒報導，昨天傍晚5時至今天上午6時深圳平均雨量202.8毫米，其中羅湖區平均雨量為380.8毫米，福田區263.8毫米、龍華區251.7毫米、光明區250.8毫米、鹽田區240.8毫米、龍崗區234.8毫米，都超過平均降雨量，多地嚴重積水。

受強降雨影響，深圳火車站（羅湖）出站通道受阻，部分廣深城際動車則停運，全市中小學、幼兒園也停課一天。

截至今天上午9時45分，降雨打破了1952年深圳市有氣象紀錄以來6項歷史極值，分別是：最大滑動雨量2小時（195.8毫米，鹽田正坑）、3小時（246.8毫米，鹽田正坑）、6小時（349.7毫米，羅湖東門）、12小時（465.5毫米，羅湖小梧桐）、24小時（522.8毫米，羅湖小梧桐；羅湖東門518.0毫米，為第二個破紀錄站點）、48小時（576.7毫米，羅湖小梧桐）。

深圳市氣象專家表示，造成本次極端特大暴雨的主要原因包括颱風海葵低壓環流昨天下午開始至今天凌晨長時間停滯，以及低壓、季風和弱冷空氣三者疊加，再加上強降雨持續時間長所致。

與深圳一水之隔的香港昨天開始也遭遇有氣象紀錄以來139年的暴雨。深圳因暴雨而決定今天凌晨零時排洪，由於時間倉促而引發港人不滿。