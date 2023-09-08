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黑色暴雨癱瘓香港！「地鐵站變瀑布」港股暫停交易　破百年紀錄

記者鄭思楠／綜合報導

香港天文台7日深夜發出黑色暴雨警告信號，多個地區發生洪災。目前黑色暴雨警告信號仍在生效，是有記錄以來持續時間最長的黑色暴雨警告信號。由於港府今日（8日）宣布極端情況至少維持至下午6時，根據港交所相關安排，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將會全日暫停交易。目前，所有學校停課，公共交通嚴重受阻，全城幾近癱瘓。

▲▼「黑色暴雨」癱瘓香港！洪水灌爆地鐵、港股暫停交易。（圖／翻攝自影片、澎湃新聞、香港電台）

▲「黑色暴雨」癱瘓香港。（圖／翻攝自影片、澎湃新聞、香港電台）

▲▼香港,暴雨,大陸 。（圖／路透）

▲香港遭遇139年來最大洪災。（圖／路透）

綜合港媒報道，香港天文台表示，與「海葵」殘餘相關的低壓槽自7日晚為廣東沿岸帶來暴雨。香港各區自7日晚起大部分地區錄得超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。天文台總部7日晚11時至午夜12時錄得1小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。

香港天文台7日晚先後發出暴雨警告信號、山泥傾瀉警告以及新界北部水災特別報告。截至8日1時，特區政府渠務署確認12宗水災個案。40支來自渠務署和路政署的緊急救援隊伍人員已前往相關地區處理水災個案。

▲▼「黑色暴雨」癱瘓香港！洪水灌爆地鐵、港股暫停交易。（圖／翻攝自影片、澎湃新聞、香港電台）

▲香港道路積水嚴重。（圖／翻攝自香港電台）

8日上午，受水災影響，香港多個路段須暫時封閉。城巴、九巴及龍運等宣布，除個別線路恢復有限度服務外，所有日間巴士服務暫停。港鐵表示，荃灣線、港島線、將軍澳線及南港島線服務需做調整，候車時間比平時多約1至3分鐘；香港所有郵政局及派遞服務暫停。

多個港鐵站包括港鐵柴灣站、南昌站、香港站及上水站亦受暴雨影響，要關閉部分出入口。此外，蓮塘／香園圍口岸及文錦渡口岸因暴雨導致部分設施水浸，口岸暫時停止旅客及貨運清關服務。

▲▼香港地鐵淹水。（圖／翻攝臉書）

▲香港地鐵淹水。（圖／翻攝臉書）

香港特區政府8日宣布，所有日校當天停課，並呼籲雇主採取彈性工作安排。黑色暴雨警告信號發出後，特區政府民政事務總署迅速啟動緊急事故協調中心，並為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。截至8日凌晨1時，共有12間臨時庇護中心投入運作。

香港特區行政長官李家超指示政府各部門全力應對。特區政府保安局下轄的緊急事故監察及支援中心於7日晚11時左右啟動，紀律部隊正處理緊急求助個案。渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。

由於香港特區政府今日（8日）宣布極端情況至少維持至下午6時，根據港交所相關安排，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將會全日暫停交易。

▲▼「黑色暴雨」癱瘓香港！洪水灌爆地鐵、港股暫停交易。（圖／翻攝自影片、澎湃新聞、香港電台）

▲深圳火車站負一樓進出站口被淹。（圖／翻攝自影片、澎湃新聞、香港電台）

另外，臨近香港的深圳市也不斷傳出災情。為了疏導雨水，深圳水庫今天零時15分開始排洪。據網友公布的影片圖片顯示，深圳路面成河洪流洶湧。

目前，深圳火車站負一樓進出站口被淹。8日，車站人員表示，該站滯留百人左右，現場增設服務窗口，調用應急儲備物資1500份，必要時候提供給旅客。

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