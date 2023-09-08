深圳排洪3小時流量激增　港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

▲香港超級暴雨導致多地出現洪災淹水情況。（圖／CFP，下同）

文／香港01

港府昨（7）日晚上11時44分公布，已接獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於今（8）日零時零分排洪。港府指，一些新界地區可能出現水浸（洪災，下同）情況，相關部門包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，採取適當措施。

香港北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動。深圳方面原本指流量為每秒70至80立方公尺，但在排洪3小時後指深圳水庫水位已超過汛限水位，把流量增至每秒120立方公尺。

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效向深圳衛視表示，深圳水庫的水洩洪以後，就沿著深圳河排到深圳灣，也就排到大海去。洩洪時間，主要是根據降雨的時間來確定，大概可能要持續10個小時以上。

根據深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室昨晚發出的《深圳水庫排洪預警的緊急通告》稱，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，經研究，決定於9月8日0時15分開始排洪，流量為每秒70至80立方公尺，請福田區、羅湖區、龍崗區組織相關人員遠離河道區域，並密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

在排洪3小時後，由於深圳水庫水位已超過汛限水位，深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室發布緊急通告，決定於9月8日3時15分開始調整排洪流量為每秒120立方公尺，並組織相關人員遠離河道區域，密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

【本文獲《香港01》授權轉載。】