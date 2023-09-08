　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳排洪3小時流量激增　港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

▲香港超級暴雨導致多地出現洪災淹水情況。（圖／CFP）

▲香港超級暴雨導致多地出現洪災淹水情況。（圖／CFP，下同）

文／香港01

港府昨（7）日晚上11時44分公布，已接獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於今（8）日零時零分排洪。港府指，一些新界地區可能出現水浸（洪災，下同）情況，相關部門包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，採取適當措施。

▲香港超級暴雨導致多地出現洪災淹水情況。（圖／CFP）

香港北區民政事務處現正作出安排，通知該區居民採取適當行動。深圳方面原本指流量為每秒70至80立方公尺，但在排洪3小時後指深圳水庫水位已超過汛限水位，把流量增至每秒120立方公尺。

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效向深圳衛視表示，深圳水庫的水洩洪以後，就沿著深圳河排到深圳灣，也就排到大海去。洩洪時間，主要是根據降雨的時間來確定，大概可能要持續10個小時以上。

▲香港超級暴雨導致多地出現洪災淹水情況。（圖／CFP）

根據深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室昨晚發出的《深圳水庫排洪預警的緊急通告》稱，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，經研究，決定於9月8日0時15分開始排洪，流量為每秒70至80立方公尺，請福田區、羅湖區、龍崗區組織相關人員遠離河道區域，並密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

在排洪3小時後，由於深圳水庫水位已超過汛限水位，深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室發布緊急通告，決定於9月8日3時15分開始調整排洪流量為每秒120立方公尺，並組織相關人員遠離河道區域，密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
女友人哭被分手他怒了！　約談判反被17歲兇嫌砍死
大直居民還原嚇「好大一聲」！　曝：工人疏散半小時才通知
驚悚爆裂「魔音」不斷傳出！　大直坍塌像末日
大直住戶喊「有怪聲、裂痕」仍繼續挖！　律師說話了
「未即時灌水」致大直民宅下沉！　營造大老親解釋
快訊／蔣萬安認「4月就收到書面申訴」：當時尚未開挖
快訊／大直建案塌陷毀民宅　蔣萬安：若拆除重建一定全面協助

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

港星容祖兒暴雨中開車驚險涉水　阿Sa同車尖叫：好恐怖啊

軍隊帶頭拚生育　中共中央軍委發布落實辦法

深圳排洪3小時流量激增　港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港　已致14傷！深圳水庫深夜洩洪

台博會簽約台資項目139億人民幣　22縣市組團參展「寶島實力」　

「海癸殘餘」極端黑暴雨炸香港！破139年紀錄　地鐵驚見黃泥瀑布

木柴堆飛起「機車同步翻轉180度」　女騎士摔落！禍首竟是它

創意打造未來　兩岸青年創業大賽圓滿落幕

公婆帶媳婦幼孫捉姦　一度遭不孝子開車輾！正妹小三長相意外曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

港星容祖兒暴雨中開車驚險涉水　阿Sa同車尖叫：好恐怖啊

軍隊帶頭拚生育　中共中央軍委發布落實辦法

深圳排洪3小時流量激增　港府嚴陣以待：新界可能出現洪災情況

海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港　已致14傷！深圳水庫深夜洩洪

台博會簽約台資項目139億人民幣　22縣市組團參展「寶島實力」　

「海癸殘餘」極端黑暴雨炸香港！破139年紀錄　地鐵驚見黃泥瀑布

木柴堆飛起「機車同步翻轉180度」　女騎士摔落！禍首竟是它

創意打造未來　兩岸青年創業大賽圓滿落幕

公婆帶媳婦幼孫捉姦　一度遭不孝子開車輾！正妹小三長相意外曝光

高雄1字頭房價買30坪大樓　1區最熱門　

【廣編】棒球迷、旅日族別錯過！樂天旅遊攜手桃猿棒球擊出優惠全壘打

限時抽！丁海寅10／7台北見面會門票　親睹男神魅力

這是高粱酒？黑松X金酒大玩過桶手法推「創世者」驚喜風味網讚：超乎想像

鄭宗哲沉寂兩場掃出長打　陳聖平敲安跑回致勝分

13歲女孩患「天才病」身高破170公分　雙手下垂長度超過膝蓋

高雄女車門離奇「被撞凹大洞」　監視器竟看到「一團黑影」闖禍

日月潭觀光圈與台灣鐵道協會聯手　合推「搭高鐵送九族+纜車」優惠

國慶4天連假！離島航線加開第二波加班機　7200座位9／13開賣

中國擴大iPhone禁令　美兩黨議員憂西方企業「因美中緊張受創」

朋友被拱用嘴做咖啡拉花　穩定姿態拉出愛心引尖叫

大陸熱門新聞

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

前地產大亨狂揪嗨玩4P！美女CEO抖出核彈級對話

「海癸殘餘」極端黑暴雨炸香港　地鐵驚見黃泥瀑布

木柴堆飛起「機車同步翻轉」　女騎士摔落

談兩岸和平協商　宋楚瑜：拒外力介入、分裂主義

2023兩岸青年創業大賽圓滿落幕

中藥房喝酸梅湯成流行　年輕人養生新招

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

「解決台灣問題」　宋濤：和平統一是最佳選擇

海葵餘威釀黑色暴雨重創香港　已致14傷

華為新機強勢回歸！ 「不儲備美元」任正非內部演講只強調兩個字

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

遭老師三角尺爆頭！9歲女童頭骨碎裂腦漿溢出

妹子當眾脫褲露下體　跳上警車頂「放尿」

更多熱門

相關新聞

海葵餘威釀黑色暴雨重創香港　已致14傷

海葵餘威釀黑色暴雨重創香港　已致14傷

深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室今日（8日）凌晨突然發布，關於深圳水庫排洪預警的緊急通告。通告表示，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，決定於9月8日0時15分開始排洪。影片顯示，深圳路面成河洪流洶湧。另外，香港7日晚間11點至午夜12點、1小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，創139年來的新高。

台南豪雨彈狂炸大淹水　26座抽水站全力運轉

台南豪雨彈狂炸大淹水　26座抽水站全力運轉

快訊／大雨轟炸南台灣！　嘉義台東高雄4地一級淹水警戒

快訊／大雨轟炸南台灣！　嘉義台東高雄4地一級淹水警戒

台東縣府赴香港推廣慢漫遊及IG打卡點

台東縣府赴香港推廣慢漫遊及IG打卡點

快訊／大雨來了！　台南市3區淹水警戒

快訊／大雨來了！　台南市3區淹水警戒

關鍵字：

香港暴雨洪災新界淹水深圳水庫排洪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

大直住戶怒：8個月沒人理我們

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

大直公寓1F變B1　基泰大直惹禍　賣到144萬／坪

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

民宅「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面