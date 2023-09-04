頭一遭...美式賣場也辦婦幼展？爸媽口耳相傳進場「囤貨」攻略

▲美式賣場現場來了許多互相交流的爸媽，來買特價以及剛上市的母嬰新品。（圖／民眾提供，下同）

消費中心／綜合報導

有民眾發現，美式賣場突然出現不少不畏風雨推著寶寶推車的家長頻繁進出，尤其結帳時滿載玩具和一箱箱尿布的推車很醒目！賣場裡面也有爸媽帶著小孩一箱箱掃貨一邊交頭接耳分享「線上購物也推出史上最殺優惠，結帳輸入pampers就享買6000就能折600，買四箱加上刷卡折扣就能折1300左右。」讓網友忍不住在社團PO文打趣道「現場好多互相交流的爸媽，還以為是有婦幼展」。趁平日來補貨的家長分享在結帳區一次碰到三四台「寶寶推車」，這幾台推車都裝了許多育兒用品，還搶搬了今天起優惠新升級的「幫寶適一級幫」特價尿布！在炎炎夏日，用上好口碑且擁有超過10000個透氣孔的一級幫尿布讓寶寶舒服暢玩，也是除了折扣之外爸媽搶囤幫寶適的原因。

▲▼9/4起至9/21折扣下來都遠比網購甚至嬰兒用品店還低價。





美式賣場因時常進口許多國外知名熱銷神品，多年來打響名號，不少爸媽表示每年續約的原因就是要幫家裡的幼兒買到好用又便宜的幫寶適尿布，而且進店有許多獨有的進口嬰幼兒商品可挑選，不管是犒賞自己多買一組超級瑪利歐系列遊戲機，還是在現場直接搶到一個難得見到的積木背包，邊逛邊玩非常有趣。





▲不管是犒賞自己多買一組超級瑪利歐系列遊戲機，還是在現場直接搶到一個難得見到的積木背包，邊逛邊玩非常有趣。

但再多的折扣和新奇的玩具，對於家有小小孩的爸媽來說，都不會比買到「現買現賺」的幫寶適還香！即日起至9/17，一級幫紙尿褲每箱特價折100元。刷富邦聯名卡的爸媽，也別忘了刷卡再拿回饋3%，業者也加碼好禮回饋給爸爸媽媽，只要在好市多線上購物輸入折扣碼「pampers」也可享史上第一次滿額6000折600優惠，不妨直接把下半年的扣打一次梭哈，抱走回饋超有感的幫寶適系列，一起守護寶寶的幸福時光。



▲即日起至9/17，一級幫紙尿褲每箱特價折100元。







▲只要在好市多線上購物輸入折扣碼「pampers」也可享史上第一次滿額6000折600優惠。（圖／擷取自好市多線上購物）

深受台灣爸媽喜愛的「日本原裝進口幫寶適」，是美式賣場育兒父母的神隊友，記者詢問後表示，「以前買別牌尿布，結果寶寶每晚都哭，沒辦法，屁股都悶到紅紅的怎麼能不哭！」所幸後來發現，只要幫寶適在美式賣場有下殺折扣的時候來囤貨，就可以用最實惠的價格讓寶寶包得安心，讓寶貝「紅屁屁退散」，每天睡得舒服又香甜更是無價！



▲幫寶適一級幫全新升級，主打360度透氣，以及1秒瞬吸分散術好防漏，給寶貝超極上的肌膚舒適。

一用就讓爸媽回不去的新升級「幫寶適一級幫」系列，最擄獲人心的關鍵就是「透氣又防漏」的設計。擁有360度內外透氣表層、超過上萬個透氣孔和1秒瞬吸分散術，主打瞬吸尿尿的速度極快而且能隔離稀便，還有2倍彈力側腰圍，兼具包覆性與舒適性，玩樂時可以大大伸展，任意翻身。前陣子屢破紀錄的高溫，社團裡有媽媽好擔心尿布疹會強勢回歸，「好險提早幫孩子換幫寶適，小朋友整個好動的夏天都肌膚都好舒適，尿尿也不會漏出來，真的省很多麻煩。」



▲「美高大大積木學習套裝」，就曾經被網友在社團激推「比起百貨公司，賣場的價格滿甜」。

記者也趁此機會幫還沒前來的網友深度解密，到底對於爸媽來說，美式賣場除了幫寶適，還有什麼不能錯過的必買育兒商品？人氣極高的益智玩具例如「美高大大積木學習套裝」，就曾經被網友在社團激推「比起百貨公司，賣場的價格滿甜」。有媽媽推薦積木背包，「這個可遇不可求，有看到當然要趕快買」。不少家長也為小孩購買粉紅豬小妹環遊城市軌道組，全地形摺疊拖車更是帶小孩去放電的神幫手。



▲不少家長也為小孩購買粉紅豬小妹環遊城市軌道組，全地形摺疊拖車更是帶小孩去放電的神幫手。