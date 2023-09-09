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雲林海線大徵才！企業55K徵財務主管　共釋出700+職缺

▲勞動部虎尾就業中心今在北港辦徵才，邀集26家廠商，提供超過700個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲勞動部虎尾就業中心今在北港辦徵才，邀集26家廠商，提供超過700個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林海線地區最大場徵才活動，今（9）日在北港鎮老人會登場，勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心邀集26家廠商，提供超過700個工作機會，超過4成職缺起薪在3萬元以上，整體平均薪資達34K，還有公司開出薪資上看55K要徵財務主管。

虎尾就業中心主任張春美表示，這次徵才廠商包括美時化學製藥、王子製藥、凌嘉科技、建大工業、正新橡膠工業、李長榮化學工業、宇榮高爾夫科技、元進莊企業、全聯、振宇五金、台灣卜蜂企業、麥當勞、斑鳩的窩等26家廠商共襄盛舉，共計開出736個職缺，產業跨足製造業、批發零售業、畜牧業、餐飲業等，職缺相當多元，且有不少職缺免經驗就能應徵。

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▲勞動部虎尾就業中心今在北港辦徵才，邀集26家廠商，提供超過700個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲此次徵才整體平均薪資達34K，吸引不少民眾求職。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

薪資方面，30K以上職缺數逾4成，整體平均薪資達3萬4千元，不少廠商開出優渥薪資，要找在地優秀人才，其中包含美時化學製藥、正新橡膠工業、凌嘉科技、李長榮化學工業與統益機電工程，都有工程師職缺薪資從40K起跳，而阿甘薯叔則要找廚師，薪資40K-45K，宇榮高爾夫科技則徵求有經驗的財務主管，薪資上看55K。

今日現場也看到不少媽媽帶著孩子尋職，張春美說，勞動部9月推出「婦女再就業計畫」，鼓勵因家庭因素離開職場180天以上的婦女重返就業，包含再就業獎勵、自主學習獎勵、雇主調整工時獎勵3大措施，其中再就業獎勵為婦女找到工作後穩定就業滿3個月即可領取補助最高3萬元。而自主學習獎勵則是婦女於參加自主訓練後並辦理求職登記，發給2萬元，完成訓練180日內就業者，再發給1萬元，最高有3萬元獎勵金，歡迎二度就業婦女多加運用，詳情可洽各就業中心。

▲勞動部虎尾就業中心今在北港辦徵才，邀集26家廠商，提供超過700個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲勞動部9月推出婦女再就業計畫，鼓勵二度就業婦女再就業即可領取補助最高3萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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