雲西最美明珠「成龍溼地」　獲美國繆思大獎雙項金獎肯定

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林偏鄉漁村在國際間大放異彩，由文化觀光處主辦的《成龍濕地流動藝術饗宴》活動，繼奪「德國紅點設計大獎」後，再度榮獲美國繆思創作大獎藝術活動類創作金獎；同時間，「2022成龍溼地國際環境藝術季」主視覺設計，亦拿下美國繆思設計大獎展覽與活動類設計金獎，兩個獎項同時獲選。

「流動藝術饗宴」是文化觀光處長陳璧君處長於疫情期間策劃出的雲林活動品牌，將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合一體的沉浸式演出型態，成功打破劇場舞台的框架，讓表演型態呈現更加多元樣貌，推出之後獲得民眾高度迴響，而《成龍溼地流動藝術饗宴》是其中最令人驚豔的活動安排，陳璧君處長非常喜悅的表示，當初的構想竟屢獲國際獎項肯定，也為縣府文化觀光處拿到第15、16座國際大獎。

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君指出，成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色；2020成龍濕地流動藝術饗宴《綻放》設計理念，就是以此為發想，以濕地為背景，邀請雲林縣傑出演藝團隊太日樂集及趙敦毅老師聯合演出，呈現環境藝術之美，以自然生態為主題，經由表演者的音樂和舞蹈展現成龍濕地生命能量，並透過生態餐桌、在地食材等表達對土地的感恩和帶動地方產業特色。

延續至2022成龍濕地國際環境藝術季《洄光》，更擴大沉浸式演出構想，由太日樂集藝術總監張呈遠老師結合在地夕陽餘暉美景，搭配李蕢至老師設計的裝置藝術《種子》，讓太日樂集和森森不息街頭劇場合作演出中，藉由笛聲劃出時光長弧，鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，感受成龍村的生命力，並獲得極高的喝采。

▲太日樂集搭配裝置藝術《種子》，藉由笛聲劃出時光長弧，鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，感受成龍村的生命力，並獲得極高的喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君進一步表示，《成龍溼地流動藝術饗宴》受限於當地環境的限制，在活動的安排及規劃上相當不容易，不僅僅要克服演出環境，氣候因素、腹地大小也是重要的考量，兩次的活動規劃，文化觀光處與藝術總監、表演團隊經過多次的現勘、討論及彩排，並且齊力克服多種困境，只希望將最美的成龍溼地、最好的節目內容呈現給大家，因此能獲得這份殊榮是相當不容易。

此外，除了活動獲獎之外，「2022成龍溼地國際環境藝術季」主視覺設計也同時榮美國繆思設計大獎(IAA MUSE DESIGN AWARDS)展覽與活動類設計金獎，可謂雙喜臨門，文觀處這幾年在提昇活動的內容和品質不遺餘力，運用在地團隊成功將在地文化特色融入，充分展現「越在地越國際」，也顯示出公部門設計美學及美感敏銳度已經大幅度的翻轉及前進，更透過這個獎項，讓全世界看見雲林的美令人驚艷。

▲太日樂集搭配裝置藝術《種子》，藉由笛聲劃出時光長弧，鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，感受成龍村的生命力，並獲得極高的喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）