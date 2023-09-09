　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

雲西最美明珠「成龍溼地」　獲美國繆思大獎雙項金獎肯定

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林偏鄉漁村在國際間大放異彩，由文化觀光處主辦的《成龍濕地流動藝術饗宴》活動，繼奪「德國紅點設計大獎」後，再度榮獲美國繆思創作大獎藝術活動類創作金獎；同時間，「2022成龍溼地國際環境藝術季」主視覺設計，亦拿下美國繆思設計大獎展覽與活動類設計金獎，兩個獎項同時獲選。

「流動藝術饗宴」是文化觀光處長陳璧君處長於疫情期間策劃出的雲林活動品牌，將表演藝術與古蹟歷建、自然環境景點融合一體的沉浸式演出型態，成功打破劇場舞台的框架，讓表演型態呈現更加多元樣貌，推出之後獲得民眾高度迴響，而《成龍溼地流動藝術饗宴》是其中最令人驚豔的活動安排，陳璧君處長非常喜悅的表示，當初的構想竟屢獲國際獎項肯定，也為縣府文化觀光處拿到第15、16座國際大獎。

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君指出，成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色；2020成龍濕地流動藝術饗宴《綻放》設計理念，就是以此為發想，以濕地為背景，邀請雲林縣傑出演藝團隊太日樂集及趙敦毅老師聯合演出，呈現環境藝術之美，以自然生態為主題，經由表演者的音樂和舞蹈展現成龍濕地生命能量，並透過生態餐桌、在地食材等表達對土地的感恩和帶動地方產業特色。

延續至2022成龍濕地國際環境藝術季《洄光》，更擴大沉浸式演出構想，由太日樂集藝術總監張呈遠老師結合在地夕陽餘暉美景，搭配李蕢至老師設計的裝置藝術《種子》，讓太日樂集和森森不息街頭劇場合作演出中，藉由笛聲劃出時光長弧，鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，感受成龍村的生命力，並獲得極高的喝采。

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲太日樂集搭配裝置藝術《種子》，藉由笛聲劃出時光長弧，鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，感受成龍村的生命力，並獲得極高的喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君進一步表示，《成龍溼地流動藝術饗宴》受限於當地環境的限制，在活動的安排及規劃上相當不容易，不僅僅要克服演出環境，氣候因素、腹地大小也是重要的考量，兩次的活動規劃，文化觀光處與藝術總監、表演團隊經過多次的現勘、討論及彩排，並且齊力克服多種困境，只希望將最美的成龍溼地、最好的節目內容呈現給大家，因此能獲得這份殊榮是相當不容易。

此外，除了活動獲獎之外，「2022成龍溼地國際環境藝術季」主視覺設計也同時榮美國繆思設計大獎(IAA MUSE DESIGN AWARDS)展覽與活動類設計金獎，可謂雙喜臨門，文觀處這幾年在提昇活動的內容和品質不遺餘力，運用在地團隊成功將在地文化特色融入，充分展現「越在地越國際」，也顯示出公部門設計美學及美感敏銳度已經大幅度的翻轉及前進，更透過這個獎項，讓全世界看見雲林的美令人驚艷。

▲成龍溼地是雲林縣重要觀光景點，更是雲西文化觀光廊帶的一顆明珠，無論在生態和景觀都非常的出色，最美麗的時刻正是夕陽即將落下，落日餘暉的光芒與濕地水面相互倒映出的景色。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲太日樂集搭配裝置藝術《種子》，藉由笛聲劃出時光長弧，鼓聲撼動日光照耀粼粼水波，感受成龍村的生命力，並獲得極高的喝采。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／省道新標誌「跟著箭頭右轉」突收1200罰單　雲林男超傻眼

►雲林企業出錢出力集暖送愛　雲科工廠協會捐230萬消防救災車

►雲林西螺福興宮慶讚中元　贊普公益贈出2000份供品送暖弱勢

►迎接全國古蹟日！雲林復古潮流趴哩PARTY　邀民眾品味美好時光

►傳愛40年！二林天人宮捐百萬現金與普渡物　資助雲林家扶

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
鋼鐵小廚娘教你30天炸出性感腹肌、翹臀　「1秘訣」爽吃不復胖
快訊／雨彈來襲！　9縣市大雨特報
不甩停工令？　「基泰碧湖」爆今天繼續施工
摩洛哥強震恐破千死！　歷史古城慘況曝
快更新iOS 16.6.1！　漏洞遭利用
他逛逢甲夜市噴930元轟「沒吃飽」！　清單曝風向變了
快訊／不只大直！「基泰碧湖」旁也傾斜　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲西最美明珠「成龍溼地」　獲美國繆思大獎雙項金獎肯定

新北瘖啞男深夜駕車山區拋錨　衝警所「手機打字求助」

基隆海科館千人健走登場　謝國樑：多運動身體更健康

基隆Podcast暢談日治80年老宅冰店　展現新舊交織夏日特色風情

傳愛40年！二林天人宮捐百萬現金與普渡物　資助雲林家扶

雲林企業出錢出力集暖送愛　雲科工廠協會捐230萬消防救災車

基隆信賴台灣運輸業後援會成立　500成員將賴清德「運」進總統府

台11線牛山段區間測速+移動測速　啟用首週無事故

男躲警察躺土地公廟花台旁 一雙腳露餡...通緝身分曝光

擠進4星優良市集創商機！　花蓮東大門觀光夜市熱情招商

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

道明中學操場、圍牆裂巨縫　大直民宅塌陷校方急停課1天

雲西最美明珠「成龍溼地」　獲美國繆思大獎雙項金獎肯定

新北瘖啞男深夜駕車山區拋錨　衝警所「手機打字求助」

基隆海科館千人健走登場　謝國樑：多運動身體更健康

基隆Podcast暢談日治80年老宅冰店　展現新舊交織夏日特色風情

傳愛40年！二林天人宮捐百萬現金與普渡物　資助雲林家扶

雲林企業出錢出力集暖送愛　雲科工廠協會捐230萬消防救災車

基隆信賴台灣運輸業後援會成立　500成員將賴清德「運」進總統府

台11線牛山段區間測速+移動測速　啟用首週無事故

男躲警察躺土地公廟花台旁 一雙腳露餡...通緝身分曝光

擠進4星優良市集創商機！　花蓮東大門觀光夜市熱情招商

張學友開唱一半突點名周杰倫　加碼曝驚喜彩蛋粉嗨炸！　

台南知名品牌參展台南品味週　帶動台南高鐵商圈人潮

終於見到偶像！金世正對視8秒哭出來　「不想跟IU變熟」原因引共鳴

棕熊直播突現神秘男子！拇指朝下對鏡頭狂喊　觀眾一看秒懂：快救人

擦屁股「衛生紙用幾張」才夠？　專家揭乾淨關鍵：2動作做錯了

快訊／雨彈來襲！9縣市大雨特報　警戒區域曝

曖昧男日本買伴手禮「暗示一句話」她秒滅火！本土劇林志玲：很反感

湖人新援獨行俠生涯不得志　原因竟是主帥奇德不喜歡

TOYOTA Yaris Cross傳平均油耗曝光　有望成「小休旅省油王」

5月質詢就點出「建商球員兼裁判」問題　苗博雅控：市府都不處理

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

地方熱門新聞

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

桃科9日舉辦再生燃料發電廠　進駐說明

花蓮接駁好好玩　6條試辦路線成果轉運站展出

苦練四年！　萬能科大生李俊誠取得「漆作裝潢」國手

農民扛30KG高麗菜踩絕壁運下山維生計

台灣地方創生年會　台日團隊500人齊聚新北

男躲警察躺土地公廟花台旁 一雙腳露餡

桃園青創團隊　榮獲2023台灣地域振興新秀獎

台南職場大小事傳授預防骨質鬆

台南永康工廠火警「3樓濃煙猛竄」

86.4%支持楊文科推「智慧交控」

關懷新世代學子　開南請果東法師分享佛法

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

瀕死民眾獲救向大橋救護隊致謝

更多熱門

相關新聞

雲科工廠協會捐贈230萬消防救災車

雲科工廠協會捐贈230萬消防救災車

雲林科技工業區廠商協進會辦理「全民綠生活防災教育與雲科工區健走嘉年華」活動，今（9）日一早斗六棒球場周邊已人山人海相當熱鬧，活動中並由理事長陳麒升號召29家會員廠商一同捐贈雲林縣消防局1部價達230萬的福斯T6.1的高性能消防救災車，以提升雲林縣消防救災、載送人員及運補物資能量。

與唐寶寶作月餅朝天宮蔡咏鍀用愛溫暖中秋

與唐寶寶作月餅朝天宮蔡咏鍀用愛溫暖中秋

雲林根除C肝計劃達成180%

雲林根除C肝計劃達成180%

雲林復古潮流趴哩PARTY　邀民眾品味美好時光

雲林復古潮流趴哩PARTY　邀民眾品味美好時光

雲林西螺福興宮慶讚中元　2000份供品送暖弱勢

雲林西螺福興宮慶讚中元　2000份供品送暖弱勢

關鍵字：

成龍濕地雲林美國繆思創作大獎雲林縣政府文化觀光處陳璧君流動藝術饗宴

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

包小柏女兒骨灰隨身帶

網紅士林遭酒駕男撞上！全身多處受傷送醫

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面