螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光

▲麥當勞最受歡迎的漢堡是哪款？（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

麥當勞近來推出「螯龍蝦堡」，雖然一份單點就要價385元，仍舊吸引許多人開箱嘗鮮，日日都完售。不過根據「發票載具」APP最新資料統計，發現近來台灣民眾最愛的麥當勞漢堡竟然不是掀起風潮的螯龍蝦堡，讓人相當驚訝。

「發票載具」8日在臉書發文指出，最近麥當勞推出最貴漢堡「螯龍蝦堡」，光是外觀就讓人食指大動，每一口咬下去都是奢侈。不過統計8月30日至9月8日期間發票數據，發現目前麥當勞最受歡迎的漢堡竟然不是它，而是雙層牛肉吉事堡，同時也列出前5名。

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►第一名「雙層牛肉吉事堡套餐」

雙層牛肉吉事堡套餐奪下台灣人最愛漢堡冠軍寶座，有外送員透露，麥當勞訂單十筆就有一筆是雙層牛肉，可見其人氣不容小看，到了麥當勞不知道點什麼，點這款絕對錯不了。

►第二名「螯龍蝦堡套餐」

螯龍蝦堡套餐在8月30日一上市，立即引發市場轟動！雖然價格不菲，單價385元、套餐450元，但依舊擄獲台灣人的心，鮮美、Q彈大塊螯龍蝦肉，任誰看了都心動。

►第三名「勁辣雞腿堡套餐」

軟嫩多汁的雞腿排，搭配清脆爽口的生菜，濃郁的美乃滋，一口咬下實在過癮！重點是它的辣，非常帶勁。

►第四名「大麥客套餐」

麥當勞經典款，全球狂熱50年，雙層牛肉淋上獨特的招牌醬料，綜合生菜、吉事、洋蔥、酸黃瓜豐富配料，每一口都是極致享受，連美國總統都是鐵粉！

►第五名「麥香魚堡套餐」

麥當勞唯一用「蒸」的麵包，鱈魚肉質鮮嫩，且熱量不高，僅338大卡，配無糖綠茶，整體吃下來負擔不會太高。

▲雙層牛肉吉事堡打敗螯龍蝦堡。（圖／翻攝自Facebook／發票載具）



最後發票載具也強調，此數據是品牌消費之載具發票數進行統計，不代表品牌官方正式數據，僅供參考。