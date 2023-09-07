男大生被撞斃「2駕駛說法曝」！她喊沒看到…他怨：怎沒放三角錐

▲男大生遭輾斃，范姓女駕駛(白衣)喊「沒看到」，拖吊車司機(中)抱怨，為何車禍現場沒擺三角錐。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市文山區6日深夜11時許發生一起死亡車禍！一名在麥當勞打工的19歲顧姓男大生，下班後要與同事去吃宵夜，不料，卻在途中自摔倒地，先遭一輛轎車撞上，而後再遭拖吊車輾過，送醫不治。轎車范姓女駕駛表示，自己沒看到前方有騎士自摔；拖吊車駕駛則抱怨，發生車禍怎麼沒有擺放三角錐，反應時間太短，根本來不及煞車。

據了解，顧男是家中獨子，目前大一要升大二。檢警7日下午進行相驗，顧父身穿黑色上衣，心碎表示，「他想說出去打工賺個零用錢，出去學習需要社會經驗，哪知道會這個樣子」，並嘆息道「有夠倒楣」，直言若是「後車不撞，他就不會死，他才19歲而已。」

顧父指出，「我看起來她（范女）的速度很快，你看那路人來幫他，整個被撞飛出去，現在人還在住院，那個撞擊力道有多大，因為我有去現場看，你們有沒有去現場看過，整個擋風都破了，路人被撞飛掉，你看她速度有多快。」

▲19歲男大生遭輾斃，檢警7日下午相驗，父親(右一)心碎現身。（圖／記者黃彥傑攝）

范女則表示，當時自己在回家路上，經過事故路段時，沒看到前方有騎士自摔，雖然有路人在路中央阻擋，但她發現時已經來不及就撞上了；對向拖吊車司機則抱怨，發生車禍怎麼沒有擺放三角錐，反應時間太短，根本來不及煞車。

根據警方調查，顧姓男大生在木新路上的麥當勞打工，6日深夜下班後，與兩名同事相約吃消夜，事發當時一名同事先迴轉到吃宵夜的店家前，顧男準備跟上，卻疑似因天雨路滑自摔，還波及到另一名同事，2人倒地後，同事起身要攙扶顧男，路旁一名熱心民眾見狀也上前協助，孰料，一名范姓女駕駛卻開車撞翻3人。

透過事發當時的監視器畫面可發現，范女車速不慢，顧男先是被撞到對向車道，接著倒地掙扎想要起身，不久後一輛拖吊車迎面而來將他輾過，一旁民眾目擊全程嚇得抱頭。警方獲報到場後，趕緊將已失去呼吸心跳的顧男送醫，但人仍因傷勢過重宣告不治。