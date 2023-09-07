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社會 社會焦點 保障人權

男大生是家中獨子…挨撞噴對向遭輾斃！父心碎：後車不撞就不會死

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市文山區6日深夜11時許發生一起死亡車禍！一名在麥當勞打工的19歲顧姓男大生，下班後要與同事去吃宵夜，不料，卻在途中自摔倒地，先遭一輛轎車撞上，而後再遭拖吊車輾過，送醫不治。據了解，男大生是家中獨子，顧父心碎表示，「有夠倒楣，後車不撞他就不會死。」

根據警方調查，顧姓男大生在木新路上的麥當勞打工，6日深夜下班後，與兩名同事相約吃消夜，事發當時一名同事先迴轉到吃宵夜的店家前，顧男準備跟上，卻疑似因天雨路滑自摔，還波及到另一名同事，2人倒地後，同事起身要攙扶顧男，路旁一名熱心民眾見狀也上前協助，孰料，一名范姓女駕駛卻開車撞翻3人。

▲▼ 木柵死亡車禍畫面曝 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲車禍當下畫面曝光    。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

透過事發當時的監視器畫面可發現，范女車速不慢，顧男先是被撞到對向車道，接著倒地掙扎想要起身，下秒一輛拖吊車迎面而來，將他輾過，一旁民眾目擊全程嚇得抱頭。警方獲報到場後，趕緊將已失去呼吸心跳的顧男送醫，但人仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，顧男是家中獨子，目前大一要升大二。檢警7日下午進行相驗，顧父身穿黑色上衣，心碎表示，「他想說出去打工賺個零用錢，出去學習需要社會經驗，哪知道會這個樣子」，並嘆息道「有夠倒楣」，直言若是「後車不撞，他就不會死，他才19歲而已。」

▲▼ 木柵死亡車禍畫面曝 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

顧父透露，兒子與同事是同校同學，先前說要去木新路上麥當勞打工時，他曾問為什麼要跑那麼遠去，但「（兒子）堅持要跟他們一起，在一起，他昨天下班要去吃消夜，還沒到就發生事情」

顧父指出，「我看起來她（范女）的速度很快，你看那路人來幫他，整個被撞飛出去，現在人還在住院，那個撞擊力道有多大，因為我有去現場看，你們有沒有去現場看過，整個擋風都破了，路人被撞飛掉，你看她速度有多快。」

▲19歲男大生遭輾斃，檢警7日下午相驗，父親心碎現身。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲19歲男大生遭輾斃，檢警7日下午相驗，父親心碎現身。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲19歲男大生遭輾斃，檢警7日下午相驗，父親心碎現身。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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19歲獨子挨撞又被輾！　父心碎：後車不撞就不會死

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