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高雄浮誇「4oz龍蝦堡」持續爆紅　日賣百份！老闆：好像中樂透

▲▼高雄鳳山「光頭沙拉龍蝦堡」。（圖／記者吳世龍攝）

▲位於高雄鳳山的「光頭沙拉龍蝦堡」分量浮誇，整尾4盎司龍蝦直接鋪在頂端。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

麥當勞日前推出要價385元的「螯龍蝦堡」掀起話題，不過日日完售，讓想嘗鮮的民眾扼腕。就有網紅曾PO出高雄一家「4盎司龍蝦堡」，雖然一份要價460元，但分量卻很浮誇，不少民眾看過後前往排隊、電話訂餐，原本最慘一天可能1份都賣不出去，現在每日限量100份早早就完售，讓老闆娘開心直呼：「好像中樂透！」

 
 
 
 
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Nini 妮妮（@nini_food0822）分享的貼文

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YouTuber牛排7月底曾朝聖美食，老婆妮妮在IG貼出影片，大讚高雄一間「光頭龍蝦沙拉堡」，「這是我吃過最浮誇的龍蝦堡！每日限量#4盎司龍蝦堡 真的太好吃了！」影片中可見4盎司龍蝦堡做法，麵包塗完奶油烤過後，基底加入天婦羅脆花，再塞進滿滿的馬鈴薯沙拉，最後鋪上整尾4盎司的龍蝦肉。儘管一個要價460元，但仍引來網友狂讚。

這支影片在7月24日PO出，當時並沒有排隊人潮，不過搭著麥當勞野生美洲螯龍蝦堡的熱潮，讓不少消費者又注意到了「光頭龍蝦沙拉堡」，不少民眾到場排隊，也有消費者打電話預訂，原本默默經營的在地店家一夕爆紅，導致店家人手不足，沒想到竟有消費者買不到就暴氣，還嗆聲「不會再去」，也有現場消費者久候耐不住性，對著店家大呼小叫。

▲有消費者買不到龍蝦堡就爆氣。（圖／翻攝自臉書粉專／光頭龍蝦沙拉堡）

▲有消費者買不到龍蝦堡就爆氣，多數支持者喊話老闆加油。（圖／翻攝自臉書粉專／光頭龍蝦沙拉堡）

老闆光頭在臉書PO出90度鞠躬道歉照片，無奈地表示，現場點餐需等待較久的時間，請自行斟酌訂餐，電話打無人接聽請耐心撥打幾次，買個沙拉堡而已真的不需要動怒，如果打來電話已關機，就表示今日已完售，如果可以，過2個禮拜再來，熱潮退去應該就會緩和許多。

《ETtoday新聞雲》記者今日走訪店家，直擊上午11點才剛營業，就有不少民眾正在排隊，店家電話也接不停，有消費者一次就拎走8份龍蝦堡，開心比出讚的手勢。老闆和老闆娘忙進忙出，表示沒有時間好好坐下來受訪，不過不排斥與記者聊天，一邊接訂單。

▲▼高雄鳳山「光頭沙拉龍蝦堡」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼店家一開門就有不少人在排隊，有消費者一次帶走8份龍蝦堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄鳳山「光頭沙拉龍蝦堡」。（圖／記者吳世龍攝）

老闆娘表示，與老闆光頭是在夜市擺攤認識，結婚8年，老闆做壽司、她賣韓國服飾，現在的店址就是她的店面，當時新冠疫情無法出國，又生了一對雙胞胎，需要另闢財源，所以夫妻倆去年決定在店門口開龍蝦沙拉堡店，不過當時生意不好，沒有太多消費者知道，大多靠外送支撐。

一份龍蝦堡單價不便宜，老闆娘說，最慘時，一天甚至一份都賣不出去，平均一天也只賣得出3份，對比近日的生意狀況，每日限量約100份，幾乎日日下午2點就完售，讓她不禁偷笑：「想都沒想過，就好像中樂透一樣！」

▲▼高雄鳳山「光頭沙拉龍蝦堡」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼店家忙著接電話、趕訂單。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄鳳山「光頭沙拉龍蝦堡」。（圖／記者吳世龍攝）

忙歸忙，老闆娘也喊話請消費者，不要在非營業時間打電話訂餐，店家不是營業24小時。她透露，昨晚忙著處理龍蝦到凌晨4點多，早上9點又起來備餐，一天最多處理百來隻龍蝦，有客人抱怨他們非營業時間都不接電話，讓她非常無奈。

老闆娘表示，當然希望生意能做長長久久，所以呼籲真心支持他們的客人，可以不要在這波熱潮中跑來排隊，「我們絕對會活著！」喊話消費者他們不會倒，想吃的客人絕對吃的到。

▼4盎司超浮誇龍蝦沙拉堡。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄鳳山「光頭沙拉龍蝦堡」。（圖／記者吳世龍攝）

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