提告基泰卻遭黑衣人尾隨、吐檳榔汁　陳怡君點某地方人士：非常不友善

▲北市議員陳怡君為大直街傾倒戶發聲，不料宣傳車肖像臉部遭人吐檳榔汁。（圖／翻攝陳怡君臉書）



記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，多名住戶被迫連夜撤離。而市議員陳怡君曾多次幫住戶辦理會勘，屋損後也第一時間替受災戶發聲，孰料卻遭黑衣人尾隨、吐檳榔汁，陳9日上午受訪時坦言，第一時間到場時遇到地方人士批評我質疑市府，動作以及身旁人士也很不友善，對於房子狀況他最清楚，為何第一時間不是為民眾發聲？

陳怡君表示，事發後第一時間大家到現場關心，一位應全力關心住戶安全的地方人士，「碰到我第一時間手部也有動作，還詰問、質疑我為何說市府不關心？不可以這樣子。」陳坦言，自己很納悶，他不是站在民眾這一方嗎？為什麼會講這樣的話？「居然責怪我批評市府沒有關心，這應該是他要做的事情。」

陳怡君指出，該位地方人士昨天本來也要找她講這件事，自己也在閃避，「他的動作確實相當不友善，他身邊的先生也一直不友善的看著我，我原本不以為意，關心受災戶是民意代表該做的。」

陳怡君表示，但有點離譜的是，事發現場晚上燈光比較昏暗，自己都會讓身後的男性先走，會比較有安全感，但當天自己不走後面尾隨的男性就不走，之後走到哪又跟到哪，「確實讓我有點恐懼，且停車的地方前後明明還有其他公務車，卻偏偏檳榔汁吐在我的車上，種種跡象讓我心生畏懼，但自己不會對地方惡勢力低頭。」

陳怡君坦言，自己很納悶也不能理解，這位地方人士應該要關心居民，他最清楚房子龜裂的狀況，他到現場怎麼會只關心、批評我的發言，甚至那個兄弟口氣都要出來了。也讓自己對後續重建的安全有疑慮。

至於建商到現在都未對外說明，卻發生這樣的事情？陳怡君表示，有一份證據講一句話，自己今天針對人身安全，以及民意代表該有作為沒有作為評論，對於房子狀況該位地方人士是最清楚的，為何不關心居民而是指責其他民意代表，「甚至我懷疑他是不是站在建商這一方。他是地方人士，跟建商也都認識。」

陳怡君坦言，網路上也有很多攻擊威脅，說不怕騙人的，「但我們不畏懼、不向惡勢力低頭，第一時間有打給警察局，當然不想浪費警力，如果惡勢力要繼續恐嚇，我們不怕，因為我們站在民眾這一方。」