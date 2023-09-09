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技能再+1！越南客求換發票　超商店員「流利對答」…全場喊加薪

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢1公社）

▲店員一開口，全場驚呆。（圖／翻攝自FB爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

便利商店提供許多服務，店員也因此被訓練出許多技能，各個身懷絕技，居然連越南話都會講！有網友貼出一段影片，一名外籍客人似乎要兌換中獎發票，店員一開口就說著流利的越南話，超猛的外語能力嚇壞原PO，影片曝光，網友們也震驚，「拜託加薪，這種人才哪裡找」。

有網友在臉書「爆廢1公社」貼出一段影片，店員手拿著發票與外籍客人溝通，但是店員講的不是英文，居然是「越南語」，而且非常流利，完全沒有打結，原PO看到這一幕相當佩服，直呼「我看以後我連超商都做不了，（店員）這麼猛的嗎？」

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▶點我看影片

貼文一出，有聽得懂的網友翻譯，這是越南語，「他發票中獎，他要換現金，店員跟他講時間沒到沒辦法給你」

影片曝光，超過2千名網友點讚，「最強的員工還是屬超商裡的」、「越南語我只知道孟多（大屁股）」、「會不會媽媽是越南籍，講得好流利」、「沒學個第二外語都沒辦法當小七店員」、「完了，未來會不會失業」、「以後做便利店也要會至少三外文」、「超商員工都臥虎藏龍」、「應該父母其中一個是那個當地的人吧」、「認真說多元語言文化是好事！Respect店員」、「英文已經不是必備了」、「超商店員的競爭也太激烈了吧」。

還有網友分享遇過的超狂事蹟，「我做保全遇過會八國語言的同事，包含讀跟說」、「我們家附近超商，大夜班是飛行員退役的，歐洲語言德語講得好順」、「我家這邊家樂福超商也有個英語流利的收銀員」。

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