超商買咖啡！妹子「拿到限量1杯」飽到撐　全場驚：這走路有風

▲原PO意外買到限量版「巨無霸冰拿鐵」。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

「什麼時候推出這種好大一杯容量的咖啡啦？」一名女網友驚呼，最近想喝一杯特大杯的冰拿鐵，殊不知竟拿到「巨無霸尺寸容量」，讓她一整天喝到撐肚。文章引發咖啡控討論，原來這是小7推出的限量版「超大咖冰咖啡」，在留言紛紛笑虧「超大杯拿在街上喝，走路都有風」、「喝完飽到天靈蓋！」

一名女網友在臉書《7-11全家 各超商新品資訊共享》透露，某天去超商時，想來一杯大容量的咖啡，於是她在櫃台點餐「要特大杯的冰拿鐵」，而店員隨即複誦一次「好的，您要特大杯的咖啡」，結完帳就轉頭製作飲品。

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等了一會兒，店員把冰拿鐵放在桌上，當下一看原PO驚呆了，「哇賽！怎麼跟我平常買的特大杯不一樣？怎麼這麼大杯？」照片可見，咖啡杯高度確實比特大杯還要高，原PO則好奇拋問「什麼時候推出這種好大一杯容量的咖啡啦？」

底下網友笑虧，「這是特特大杯，我買過一次喝兩天，下次不敢了～喝到膩」、「這個很讚，上班都買這個」、「賣一陣子了，『超大咖』真的喝一整天啦」、「這是巨大杯，我都叫胖胖杯，我幾乎每天都喝」、「這個真的超讚！拜託！別停售」、「喝完飽到天靈蓋」、「超大杯拿在街上喝，走路都有風」。

事後，原PO補充價格，「我剛剛看發票是89元！」留言串中，也釣出熱心店員與網友熱心解釋，「這個叫超大咖杯，可是客人常常講錯」、「這是『超大杯』900ml，不過是限量的，每家店分配到的杯子好像都不多就是了」。

▲900m咖啡喝到超撐肚。（圖／7-11提供）



就如同網友所說的，這是7-11重磅開賣的「巨無霸冰咖啡」，早在7月於6700間門市首度推出CITY CAFE超大咖冰咖啡，容量900ml美式、拿鐵一杯喝個過癮，全台限量開賣65萬杯，售完為止。

另外說到咖啡好康，全家9月好咖日祭出4大限定優惠，首推「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2024年3月31日，加碼還有「極鬆餅買6送3（口味任選）」、「Let’s Café罐裝咖啡（無砂糖咖啡拿鐵、咖啡拿鐵）買6送6」、「minimore香草卡士達泡芙買2送1」等3大好康，提醒罐裝咖啡及鬆餅可兌換到2023年12月31日、香草卡士達泡芙則須在2023年9月30日前兌換完畢，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。