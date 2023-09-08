超商限定「好神公仔」第2彈來了！　超實用杯塞、擴香石一次收

▲超商限定好神公仔第2波周邊來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第2彈登場！繼把16年前掀起收藏狂熱的超商限定第一代「好神公仔」復刻回歸後，這次強勢推出第2波周邊，不僅有超實用的「好神杯塞」，把媽祖、月老、鍾馗等共8尊神明變身成杯塞，且每尊神明手上還多了法器或道具，可愛爆表，加碼還有「好神擴香石」等，即日起開放加價購。

▲好神公仔杯塞療癒又實用。

全家第2彈好神周邊來了，首推全新亮相的「公仔杯塞」，一次集結觀音、媽祖、土地公、月老、鍾馗、關公、財神、文昌等造型，且每尊神明手中還多了法器或道具，像是關公的大刀陣、財神爺的元寶陣、月老的桃花陣等，並附有陣法底座，就是要幫忙陣住厄運，讓好運滾滾來，即日起至10月3日只要購買好神主題商品任2件，或Let’s Café、私品茶任2杯，即可加價換購好神杯塞1個，隨機不挑款，同步開房於APP兌點趣以點數加價購換購成套杯塞共8款，限量1000套。

▲好神擴香石有3款造型選擇。

除外還有一款必收周邊為「好神擴香石」，有媽祖、觀音、關公共3款造型，每尊好神擴香石皆帶有淡淡香氣，像是媽祖擴香石為牡丹胭紅麂絨香味、觀音擴香石為甜橙白雪松香味，關公擴香石則是橡樹與紅醋栗香，香氣散去後還可依喜好添加香氛精油，實用度滿分，即日起可至APP兌點趣以點數加價構購買，可挑款亦可成套收集。

▲7-11限定門市開賣「寶可夢快組版模型」。

另，寶可夢快看！7-11限定門市即日起也強勢開賣「Pokémon PLAMO收藏集快組版」，第1彈共有4款亮相，分別為皮卡丘、夢幻、皮卡丘（戰鬥姿勢）以及伊布，且無需工具即可輕鬆組裝模型，超療癒造型，鐵粉肯定也要整套收藏。