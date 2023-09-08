超商「9大品項買1送1」連3天搶！　有冰西西里氣泡美式、鮮露青茶

▲超商限時3天9大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸來了！有超商即日起於全門市祭出限時3天「9大品項買1送1」超殺優惠，包括特大杯冰西西里氣泡美式、特大冰椪柑氣泡美式、鮮露青茶等都有，還有UCC黑咖啡、芒果百香雪酪冰棒等通通一次滿足，且不限購買數量，趕緊衝囤一波。

▲私品茶鮮露青茶也有買1送1。

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至9月10日連3天於全門市祭出「9大品項買1送1」，包括「Let’s Café特大冰椪柑氣泡美式」、「Let’s Café特大冰西西里氣泡美式」、「Let’s Café特大冰繽芒氣泡美式」、「私品茶鮮露青茶（冰熱不限）」、「悅氏Light鹼性水」、「UCC赤濃醇黑咖啡」，以及「FamiCollection芒果百香雪酪冰棒」、「EVA長榮嚴選-果鋪物語商務艙米果隨手包」、「加倍佳壁虎造型酸甜軟糖」等皆可享買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「悅氏Light鹼性水」、「UCC赤濃醇黑咖啡」、「FamiCollection芒果百香雪酪冰棒」、「EVA長榮嚴選-果鋪物語商務艙米果隨手包」及「加倍佳壁虎造型酸甜軟糖」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲7-11全門市限時爽喝指定咖啡飲品同品項第2杯10元。

另，7-11即日起至9月10日也於全門市推出「咖啡飲品同品項第2杯10元」優惠，品項包括「特大杯美式」、「特大杯拿鐵」、「雞尾酒風味氣泡咖啡系列」、「大杯精品美式」、「精品小農冰磚系列」及「珍珠椰果四季春青茶」，把握機會喝。