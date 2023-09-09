藍白整合再進一步！　朱立倫：已請幕僚邀請柯文哲喝咖啡

▲朱立倫出席國民黨「全國青年助講團」成立記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫日前在中常會拋出責任內閣制，似乎是與民眾黨主席柯文哲拋出的「聯合政府」主張隔空呼應；朱立倫昨受訪時更提到，他和柯文哲對於公共政策、政府體制等議題，的確可以進一步討論，希望近日能夠見面喝咖啡。對此，朱立倫今（9）日受訪再提到，已經有透過幕僚提出邀請，希望有很多的重要政策大家一起溝通。

對於朱立倫提出希望近日和柯文哲會面，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，尚未收到朱立倫邀請，但朝野領袖本來就應該盡量化解歧見、凝聚共識。

朱立倫今日出席國民黨「全國青年助講團」成立記者會，對於此議題說明，他已透過幕僚提出與柯文哲喝咖啡的邀請，他與柯文哲也是舊識，對於公共議題、兩岸關係等政府制度、未來的走向，都可以坐下來談。

朱立倫進一步說明，這本來就是在野政黨，黨主席跟黨主席的工作、也是責任，更何況即將面對下個會期立法院要開議，有很多的重要政策可以大家一起溝通。

另，媒體追問，最新民調顯示，鴻海創辦人郭台銘首度跌破一成，藍白邊緣郭有奏效？朱立倫說，最近侯友宜提出非常多的具體政見讓大家都有感，也可看得出在各地團結努力的成果，都逐漸展現出來，相信未來還會看到很多新成果，侯友宜的民調也會逐步上升，這也是反映出最近他的努力，會繼續加油。

