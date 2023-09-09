楊志良喊話「郭董請退選吧」　朱立倫「尊重」：一切以大我為主

▲朱立倫出席國民黨「全國青年助講團」成立記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

前衛生署長楊志良8月27日才以鴻海集團創辦人郭台銘的「主流民意大聯盟」國政顧問身分為郭台銘站台，表現出力挺郭台銘的態勢，不料，才半個月的時間，楊志良今（9日）就在媒體上向郭台銘喊話，「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧！」對此，國民黨主席朱立倫表示，尊重每位朋友的意見，他相信所有人的意見都是希望大家能夠團結在一起，不要為個人的考量，一切以大我為主。

楊志良說，這是一篇不應該寫的文章，但若現在不寫，未來再寫也沒有用了。接著直言「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧！」。楊志良也表示，他與侯友宜亦未曾謀面，但他知道「侯友宜是個規矩人」，「若讓『台獨金孫』賴清德當選，世界各國支持兩岸維持現狀的力道必定減弱。」

楊志良在文中也語重心長說，習近平受到內部及外部的壓力，無論是武統台灣，還是以圍台、困台或窮台統一台灣，都不是我們所樂見。所以，「請郭董放下吧！讓你成為拯救台灣的英雄，讓全民來景仰你」！

對於楊志良要郭退選，朱立倫表示，尊重每一位朋友的意見，但是他相信所有人的意見都是希望大家能夠團結在一起，不要為個人的考量，一切以大我為主，如果只有自我的話是走不出大局的。

