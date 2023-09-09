「郭董請退選吧！」　楊志良喊話郭：成就民眾下架民進黨的渴望

▲前衛生署長、「主流民意大聯盟」國政顧問楊志良。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前衛生署長楊志良8月27日才以鴻海集團創辦人郭台銘的「主流民意大聯盟」國政顧問身分為郭台銘站台，表現出力挺郭台銘的態勢，不料，才半個月的時間，今（9日）楊志良在《聯合新聞網》發表專文向郭台銘喊話，「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧！」

楊志良說，這是一篇不應該寫的文章，但若現在不寫，未來再寫也沒有用了。接著直言「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧」！

楊志良揭露，八月下旬，他接到郭台銘要求長談的來電。他心知，這是反勸郭台銘講話算話，支持國民黨全代會徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選的好時機。楊志良表示，唯有如此，亂成一團的「在野各路人馬」困局，或可稍解。並說，成事不必在他，郭台銘形式上的退讓，反可完成郭台銘拯救中華民國的最大心願。

楊志良認為，郭台銘是台灣少數跟世界第一大國總統拜登平起平坐的人，必定充滿自信，甚至是霸氣。當年他辭去衛生署長一職時，郭台銘以500萬8000元買下他的舊公事包，捐給健保愛心專戶，他自己則相對捐出50萬。這讓他有機會嗆「台灣首富」，因為郭台銘捐的是九牛一毛，而他捐的是一整年的退休金。

因為這段淵源，楊志良說，他們也算是舊識，感謝郭台銘之餘，這次再去郭台銘的豪宅，一切如故，頗有熟悉感。楊志良戲稱自己「老奸巨猾」，當然不能一開始就勸郭台銘退選，告訴郭台銘若硬要參選，必會傷害「多數人民下架民進黨的盼望」。於是他提醒郭台銘，此次大選的候選人，幾乎沒有提出民眾有感的政見，這是一個機會，如果郭台銘可以感動人民，自然有票，才能水到渠成。

楊志良舉例，譬如台灣有「最嚴苛的低收入戶標準」，被判定低收入戶資格的人口，只占總人口1.5％，比最落後的非洲國家都不如，所以遊民四起；125萬民眾嚴重憂鬱，五分之一人口失眠，家暴案件快速增加到12萬。楊志良分析，家暴的原因很多，但眾多的報告及實證資料顯示，失業率增加，家暴及犯罪就會增加，妻子小孩常成為發洩不滿及挫折的對象。最可怕的是青少年自殺自傷，近10年增加10倍以上，是台灣末日的景象。楊志良說，這些都是郭台銘從未聽聞的，當然他也提出各項解決之道獻上，以為政見。而第二天，又要討論去新竹及高雄造勢之事，他告知郭董，將在台上替他宣揚政見，但不會替他喊凍蒜。

楊志良指，郭台銘在挺侯友宜的部分，言詞反覆，但對支持中華民國始終如一，中華民國帽不離頭，人在家中亦常如此。但沒有政黨奧援，只能全台連署，將所費不貲，中選會也不接受電子檔，採人工比對的話，將耗用不少社會資源，因此他呼籲郭台銘，還不如學孟嘗君市義，將此鉅款捐健保愛心專戶。

楊志良表示，他雖多次受邀，但「從未參加擁侯友宜大會」，與侯友宜亦未曾謀面，但他知道「侯友宜是個規矩人」，全民也可以監督，「若讓『台獨金孫』賴清德當選，世界各國支持兩岸維持現狀的力道必定減弱。」最後他語重心長地說，習近平受到內部及外部的壓力，無論是武統台灣，還是以圍台、困台或窮台統一台灣，都不是我們所樂見。所以，「請郭董放下吧！讓你成為拯救台灣的英雄，讓全民來景仰你」！