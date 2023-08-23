環保教育從小做起　嘉藥USR安南環境教育學堂開課

▲嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院「安南環境教育學堂～永續校園與環保產業體驗營」，8月22-23日在嘉藥熱鬧開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學環境永續暨休閒學院「安南環境教育學堂～永續校園與環保產業體驗營」，8月22-23日在嘉藥熱鬧開課，由環工系及環資系13位大學生，帶領近30位安南區國小學童，透過遊戲方式，教導學童認識水環境、學習水質檢驗及日常生活清潔用品如何選擇，增進學童關懷環境珍惜水資源，從小為環保盡心力。

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「安南環境教育學堂～永續校園與環保產業體驗營」內容以水資源教育出發，教導學童認識水資源與環境的關聯，學習如何進行水質檢驗，了解不同水來源的酸鹼值、日常生活泡泡洗手乳與一般洗手乳用水量的差異及水資源管理的關係，透過互動遊戲活動方式，加深學童對水資源與環境的認識，也帶領他們參訪台南市環境教育設施場所，包含藏金閣、南區氣象中心及台江國家公園，體驗各設施場所的特色環教課程。

帶領體驗營的環資系同學葉沅昇表示，以往他只參加過陪同社區長輩進行愛護地球垃圾分類的活動，這是他第一次接觸這麼多國小的學童，除了要控制好孩童亢奮的情緒外還要帶領著他們進行環教團體遊戲闖關，對他來說是一大挑戰，也成為他今年大學暑假中最難忘的經驗。

嘉藥環境永續暨休閒學院院長劉瑞美表示，透過教育部大學社會責任實踐計畫的支持，邀請在地夥伴-安南區國小學童來校參加以水環境教育為主軸的體驗課程，藉由教師、大學生與小學生的互動，用淺顯易懂的行動探索與動手體驗引領小學童認識水環境，增加對水環境的好奇心，進而從小關懷並珍惜水環境，實踐節水活動，大學生也能將課堂所學實際運用到生活中，學習團隊合作、發揮團隊精神，為大小孩子打造一個難忘的暑假生活。