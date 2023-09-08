首例！毒駕撞死2人只判12年　家屬不服國民法官判決...將提上訴

▲被害者家屬對於本案刑度表示不予置評。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市今年1月發生一起毒駕肇逃案，事故釀成2死1傷慘劇，主嫌劉俊龍8日由台中地院國民法官審判，經連續2天審理，依毒駕致死、肇逃等罪判刑12年，可上訴。針對這起台中市首件國民法官實際審理案件，被害者家屬對刑度並不滿意，低調表示「原本希望能重判，不予置評」，會再上訴。這也是國民法官審判案件中，第一件遭上訴的案子。

台中地院8日上午9時於國民法官庭開庭，由審判長兼受命法官唐中興、陪席法官陳培維、李怡真及6位國民法官審理。

檢察官以近期台北、基隆國民法官審理公共危險致死案比較，台北案判7年2月，基隆案9年，而劉的損害程度更加嚴重，考量劉無照駕駛、累犯（4次酒駕1次肇逃）、手段（本案劉男闖了10個紅綠燈、逆向5個路段）、犯後態度（雙方未達成和解）等，造成2死1傷，找不到任何減輕事由，建議毒駕致死判18年、肇逃6年，合併應執行20至22年。

中午休庭後，職業法官與國民法官經過2個多小時評議後宣判，毒駕致死部分判處10年，肇逃累犯部分判處3年，合併應執行12年有期徒刑。可上訴。

判決宣布後，媒體詢問被害家屬對刑度是否滿意？死者葉男家屬無奈表示「不能怎麼樣，結果就是這樣，不予置評」，是否上訴會再跟律師討論。死者連女家屬對於媒體問是否會上訴？則點頭表示同意。

▲死者連女家屬對於媒體問是否會上訴點頭默認。（圖／民眾提供）