　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣隨機抽選113年度備選國民法官初選名冊　39萬符合資格3千人中選

▲南投縣113年度備選國民法官初選名冊順利完成公開抽選。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣113年度備選國民法官初選名冊順利完成公開抽選。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府配合今年《國民法官法》上路實施，今日辦理113年備選國民法官初選名冊隨機抽選程序，自超過39萬名符合具備積極資格縣民中，抽選出3000名備選國民法官造冊，提交南投地方法院進行後續選任程序。

電腦隨機抽選程序由縣府民政處長林琦瑜主持啟動，南投地方法院庭長陳宏瑋、科長孫庠熙、書記官吳瓊英、南投地方檢察署檢察官石光哲、南投律師公會副理事長陳盈壽、總幹事陳若儀等都到場見證，過程順利。

▲南投縣113年度備選國民法官初選名冊順利完成公開抽選。（圖／南投縣政府提供）

林琦瑜表示，依《國民法官法》第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」而南投縣13鄉鎮市設籍人口數合計47萬7993 人，具備積極資格之人口數有39萬3372人，應抽選之備選國民法官人數為3000人；縣府依同法第17條辦理113年備選國民法官初選名冊公開抽選程序，自戶政資訊系統以電腦程式現場公開操作，自具備積極資格之人口清冊中，隨機抽選出所需人數之備選國民法官供法院選任。

▲南投縣113年度備選國民法官初選名冊順利完成公開抽選。（圖／南投縣政府提供）

陳宏瑋表示，過去司法案件審理都是由專業法官根據案卷作出判決，結果常與人民對司法期待相悖；《國民法官法》上路後，藉由國民法官與專業法官組成合議庭，通過多元對話，充分檢視案卷與討論，透過檢辯雙方激烈攻防，共同決定有罪、無罪，以及刑責多重，達到勿枉勿縱的目標，也使判決結果更符合人民的期許。

陳宏瑋強調，擔任國民法官是公民的義務，每一位符合具備積極資格的國民都可能被選任為國民法官，被選任者個資及相關案卷都會要求嚴格保密，並與警方合作確保人身安全，如有照顧幼兒、長輩等需求，也有配套措施，籲請民眾務必踴躍參與。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
首例！毒駕撞死2人國民法官「只判12年」　被害家屬將上訴
基本工資連8漲！793萬人健保費跟著漲「每月多繳17塊」
快訊／5建案勒令停工　基泰3度發聲了
大直42年公寓「住9個月倒了」　成交價曝光！網嘆：房貸繼續繳
大直周圍建築恐「接連遭殃」　當地居民：很害怕
獨／大直「1F變B1」最新畫面曝！整排公寓塌陷　鐵窗、圍籬全
基泰才毀民宅　竟請住戶簽「合作興建意向書」
U18／中華戰荷蘭搶冠軍戰門票　先發打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

雲林根除C肝計劃達成180%　地方診所參與度為全國最高

救護雙軌啟動生命之鍊　瀕死民眾獲救向大橋救護隊致謝

86.4%支持楊文科推「智慧交控」　新竹36路口2024年底啟用

二連霸！中市未登記工廠輔導再次榮獲評比第一

盧秀燕攜偏鄉學童參觀桃園世客博　共同打造婦幼友善城市

南投縣隨機抽選113年度備選國民法官初選名冊　39萬符合資格3千人中選

別被「未成年不會有前科」騙了　台東警校園深耕反詐觀念

金車飛颺國際志工計畫　支持德國籍志工來台服務

嘉義市警局外籍人士座談會　首重生活安全與治安議題

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

台南透天厝綠房子外衣半脫　海葵威力太強直接禿頭了

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

雲林根除C肝計劃達成180%　地方診所參與度為全國最高

救護雙軌啟動生命之鍊　瀕死民眾獲救向大橋救護隊致謝

86.4%支持楊文科推「智慧交控」　新竹36路口2024年底啟用

二連霸！中市未登記工廠輔導再次榮獲評比第一

盧秀燕攜偏鄉學童參觀桃園世客博　共同打造婦幼友善城市

南投縣隨機抽選113年度備選國民法官初選名冊　39萬符合資格3千人中選

別被「未成年不會有前科」騙了　台東警校園深耕反詐觀念

金車飛颺國際志工計畫　支持德國籍志工來台服務

嘉義市警局外籍人士座談會　首重生活安全與治安議題

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

開車堵門、挖瓦斯管線　她爆基泰派黑衣人逼都更：北市府長期包庇！

獨／揭密高虹安豪宅主人！去年底就買下　隔壁樣品屋才是建商的

納豆想贏出奇招！突喊「我中風」對手秒手軟

《玩很大》兩地開播！吳宗憲KID與大馬藝人對戰

婦人胸悶2年！X光一照：肺變馬賽克　鄰居養1動物「長期吸排泄物」

雲林根除C肝計劃達成180%　地方診所參與度為全國最高

智冠旗下藍新與中信融資合作　Q4推金融分期付款服務

保育類糙齒海豚八里擱淺！　救難協會自製「救援板」急送救傷站

吳東融下二軍仍持續隨隊　葉總談考量主因

見蛇在路中「痛苦翻滾」　手電筒照亮發現可愛真相

地方熱門新聞

高虹安返台：近日報導惡意揣測多

台南雨彈狂襲永康警管制交通

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

即／台南小東地下道又淹！警冒雨急封閉

屏東空中遊覽活動取消9/8、9/9班次

賓士媽逆向載兒　校門口嗆：我故意的

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

台南永康工廠火警「3樓濃煙猛竄」

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

星星之火可以燎原豈能不慎！

新北金山清水溪護岸砌石法兼顧美觀防洪

兄欠債被錢莊逼還錢　警方行員聯手阻詐

從台南安平航向大海

信義東埔溫泉區陷土石流輪迴！聯外道路又中斷

更多熱門

相關新聞

毒駕撞死2人　國民法官今宣判12年

毒駕撞死2人　國民法官今宣判12年

台中市光頭男子劉俊龍毒駕造成2死1傷，昨（7）日由台中地院國民法官審理，今日進行科刑辯論，被害家屬身穿死者衣物出庭，盼往生者聽到檢方主持正義，家屬也請求法官判無期徒刑，別讓劉再出來害人。全案今（8）日下午3時許宣判，劉男依毒駕致死10年，肇逃累犯3年，合併應執行12年。

毒駕釀2死案將宣判！家屬穿死者衣物出庭

毒駕釀2死案將宣判！家屬穿死者衣物出庭

奪命光頭撞死2人！毒駕原因「被前獄友戴綠帽」

奪命光頭撞死2人！毒駕原因「被前獄友戴綠帽」

照護壓力大！女兒棉被悶死父遭起訴

照護壓力大！女兒棉被悶死父遭起訴

迷失的法律人

迷失的法律人

關鍵字：

國民法官初選名冊公開抽選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

包小柏女兒骨灰隨身帶

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面