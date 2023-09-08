南投縣隨機抽選113年度備選國民法官初選名冊　39萬符合資格3千人中選

▲南投縣113年度備選國民法官初選名冊順利完成公開抽選。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府配合今年《國民法官法》上路實施，今日辦理113年備選國民法官初選名冊隨機抽選程序，自超過39萬名符合具備積極資格縣民中，抽選出3000名備選國民法官造冊，提交南投地方法院進行後續選任程序。

電腦隨機抽選程序由縣府民政處長林琦瑜主持啟動，南投地方法院庭長陳宏瑋、科長孫庠熙、書記官吳瓊英、南投地方檢察署檢察官石光哲、南投律師公會副理事長陳盈壽、總幹事陳若儀等都到場見證，過程順利。

林琦瑜表示，依《國民法官法》第12條規定：「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格。」而南投縣13鄉鎮市設籍人口數合計47萬7993 人，具備積極資格之人口數有39萬3372人，應抽選之備選國民法官人數為3000人；縣府依同法第17條辦理113年備選國民法官初選名冊公開抽選程序，自戶政資訊系統以電腦程式現場公開操作，自具備積極資格之人口清冊中，隨機抽選出所需人數之備選國民法官供法院選任。

陳宏瑋表示，過去司法案件審理都是由專業法官根據案卷作出判決，結果常與人民對司法期待相悖；《國民法官法》上路後，藉由國民法官與專業法官組成合議庭，通過多元對話，充分檢視案卷與討論，透過檢辯雙方激烈攻防，共同決定有罪、無罪，以及刑責多重，達到勿枉勿縱的目標，也使判決結果更符合人民的期許。

陳宏瑋強調，擔任國民法官是公民的義務，每一位符合具備積極資格的國民都可能被選任為國民法官，被選任者個資及相關案卷都會要求嚴格保密，並與警方合作確保人身安全，如有照顧幼兒、長輩等需求，也有配套措施，籲請民眾務必踴躍參與。