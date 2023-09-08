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社會 社會焦點 保障人權

無照毒駕撞死2人！家屬期判無期：別再害人　國民法官判囚12年

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中市光頭男子劉俊龍毒駕造成2死1傷，昨（7）日由台中地院國民法官審理，今日進行科刑辯論，被害家屬身穿死者衣物出庭，盼往生者聽到檢方主持正義，家屬也請求法官判無期徒刑，別讓劉再出來害人。全案今（8）日下午3時許宣判，劉男依毒駕致死10年，肇逃累犯3年，合併應執行12年。

▲▼台中殺人車禍2死，肇事光頭男劉男落網。（圖／民眾提供）

▲劉俊龍在台中毒駕造成2死1傷。（圖／資料照，下同）

48歲劉男有多次酒駕與毒品前科，並已被吊銷汽車駕駛執照，今年1月14日晚間7點多，劉男先在家中吸食毒品後隔不到24小時開車外出，行經東區東光園路與振興路口時，撞上38歲、39歲連姓姊妹與75歲葉男騎乘的2輛機車，其中葉男以及連姓妹妹最後都傷重不治。

台中地院8日上午9時於國民法官庭開庭，昨日6位國民法官無人發問，今天審閱科刑資料後，得知劉有多家醫院就診紀錄，顯示劉焦慮等病徵，但回診紀錄少，且大多未定期回診。

▲▼ 。（圖／資料照）

科刑意見表示時，死者連女的胞兄哽咽表示，家中有4個小孩，最小的妹妹（死者）是家裡最貼心的人，原本一家人要在案發後的一個禮拜去北海道，但這個願望卻再也不能實現，劉男前科累累卻仍不知悔改，請求重刑；連女胞姊則說，這2天開庭她都穿著妹妹衣物到場，希望帶著妹妹的氣息，聽檢察官替她說話。

死者葉男的女兒拿著手機讀稿，期間因數度落淚，法官體諒其情緒低落讓她先作休息。女兒說，她是單親家庭，父女倆相依為命，去年父親退休，為了家庭開銷仍去進修考照，不敢想像父親遭撞時的痛苦，現在回到家只剩一片死寂，請求判處無期徒刑。

檢察官以近期台北、基隆國民法官審理公共危險致死案比較，台北案判7年2月，基隆案9年，而劉的損害程度更加嚴重，考量劉無照駕駛、累犯（4次酒駕1次肇逃）、手段（本案劉男闖了10個紅綠燈、逆向5個路段）、犯後態度（雙方未達成和解）等，造成2死1傷，找不到任何減輕事由，建議毒駕致死判18年、肇逃6年，合併應執行20至22年。

辯護人說，劉男是「一個受傷的靈魂」，患有多項疾病，因多年在獄中生活，沒有財力可與被害人和解，但仍願以微薄的勞作金補償，且劉只有小學學歷，在獄中仍主動就讀空大，有上進心，劉已48歲，若判22年出獄時已年屆70歲，難以回歸社會，請求依刑法第59條情狀顯可憫恕，酌量減刑。

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