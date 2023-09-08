毒駕釀2死案將宣判！家屬穿死者衣物出庭　盼國民法官重判無期徒刑

▲劉俊龍毒駕造成2死1傷。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市男子劉俊龍毒駕造成2死1傷，昨（7）日由台中地院國民法官審理，今日進行科刑辯論，被害家屬身穿死者衣物出庭，盼往生者聽到檢方主持正義，家屬也請求法官判無期徒刑，別讓劉再出來害人。檢察官則主張，在無照駕駛、累犯、犯後態度等處都應加重判刑，建議合議庭判劉20至22年。律師則主張，劉男已48歲，若判重刑出獄時恐難以回歸社會，請求依刑法第59條情狀顯可憫恕，酌量減刑。全案將在下午3時宣判。

台中地院8日上午9時於國民法官庭開庭，由審判長兼受命法官唐中興、陪席法官陳培維、李怡真及6位國民法官審理。昨日6位國民法官無人發問，今天審閱科刑資料後，得知劉有多家醫院就診紀錄，顯示劉焦慮等病徵，但回診紀錄少，且大多未定期回診。

劉說，他長期有病，這次犯案是獄中的獄友出去之後，經他調查行車紀錄，竟發現獄友和他同居女友有親密行為，他被戴了綠帽才會時隔10多年再次吸毒。

4號國民法官詢問劉，既然知道有病，為何不定期就診還自行斷藥，被女友背叛後不是到醫就診，而是吸毒？劉則堅稱有定期回診、服藥，認為檢方出示紀錄不實。

公訴檢察官黃芝瑋詢問劉的前科、家庭狀況、經濟來源，劉說他長時間被關，很對不起兒子，兒子則在警詢中稱劉男有酗酒情形，會發酒瘋，若跟奶奶要不到錢就會罵人，「是家裡的米蟲、累贅」，劉對此沒有意見。

科刑意見表示時，死者連女的胞兄哽咽表示，家中有4個小孩，最小的妹妹（死者）是家裡最貼心的人，原本一家人要在案發後的一個禮拜去北海道，但這個願望卻再也不能實現，劉男前科累累卻仍不知悔改，請求重刑。

連女胞姊說，這2天開庭她都穿著妹妹衣物到場，希望帶著妹妹的氣息，聽檢察官替她說話。

死者葉男的女兒拿著手機讀稿，期間因數度落淚，法官體諒其情緒低落讓她先作休息。女兒說，她是單親家庭，父女倆相依為命，去年父親退休，為了家庭開銷仍去進修考照，不敢想像父親遭撞時的痛苦，現在回到家只剩一片死寂，請求判處無期徒刑。

檢察官以近期台北、基隆國民法官審理公共危險致死案比較，台北案判7年2月，基隆案9年，而劉的損害程度更加嚴重，考量劉無照駕駛、累犯（4次酒駕1次肇逃）、手段（本案劉男闖了10個紅綠燈、逆向5個路段）、犯後態度（雙方未達成和解）等，造成2死1傷，找不到任何減輕事由，建議毒駕致死判18年、肇逃6年，合併應執行20至22年。

辯護人說，劉男是「一個受傷的靈魂」，患有多項疾病，因多年在獄中生活，沒有財力可與被害人和解，但仍願以微薄的勞作金補償，且劉只有小學學歷，在獄中仍主動就讀空大，有上進心，劉已48歲，若判22年出獄時已年屆70歲，難以回歸社會，請求依刑法第59條情狀顯可憫恕，酌量減刑。

全案今日下午3時宣判，劉表示要到庭聆聽判決。