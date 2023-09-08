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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再被爆住建商5000萬豪宅！　高虹安曝合約：體無完膚供社會檢視

▲▼施淑婷、高虹安。（圖／翻攝自Facebook）

▲高虹安（左）在5輛豪車接送後，再遭爆出住在建商的5千萬豪宅中。 （新竹市府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安被指行程出入有豪車接送後，再被爆出竟然是居住在價值5千萬的豪宅，高虹安昨晚從日本回國後，也透過市府發表相關回應，更秀出其中一次的匯款紀錄。

▲▼回應「5千萬豪宅」住處　高虹安發聲明回應 。（圖／新竹市府提供）

▲▼高虹安透過市府秀出租約與匯款紀錄。

▲▼回應「5千萬豪宅」住處　高虹安發聲明回應 。（圖／新竹市府提供）

【高虹安回應全文如下】

因工作需求、個人隱私，及長年居住習慣，本人居住地位於本市東區已落成15年大樓社區，跟親友長輩同住，從立委時期就居住於此，此住所是本人在新竹市安身立命的居住地，許多友人、同事都知道；而報載所提之回建築，為男友的租屋處，其居住地確有租賃事實，僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明，承租合約如附件，適度隱蔽相關個資，請體諒尊重基本隱私。

本人在本市東區有大樓社區的實際居住處，與男友亦因情侶關係時有共住於其承租處，因此，本人居住上無需耗費人民公帑去申請市長官邸租賃補助，節省公務經費支出，本人更絕無所謂私下接受建商饋贈或無償收受等云云，請外界明察。

本人未婚，原想保有自己一塊私人領域，不受外界侵擾，第一時間未對外公開交友隱私及相關個資，總有為難，還請體諒。但，本人明白身為市長之職位，若有惡意誤傳本人收受建商餽贈之事，此為何等之嚴重污衊，為對市民負責，所謂本人之個人隱私及交友關係考量也放下並揭露，體無完膚供社會公眾檢視。

無論是座車或租屋，身為公眾人物或縣市首長，隱私安全其實相當重要，可能無形波及他人，不可不慎，但現在因特定人士毫無根據之胡亂臆測指控渲染下，相關隱私被迫公諸於世，希望本人是如此被對待的最後一人，也期盼不要再有其他公眾人物、甚至是民眾被這樣不公平的檢視。

近期有關本人隱私議題，徒耗社會成本感到非常遺憾，呼籲有心人士勿再為達到政治目的捕風捉影，回歸市政討論，一起為新竹市打拼。本人也會持續專心市政，各項政策戮力推動展現成效，對新竹市民負責，發展新竹市更好的未來。

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