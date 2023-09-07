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楊玲宜疑高虹安住千萬豪宅還領補助　她打臉批：愛造謠又屢翻車

▲▼楊玲宜改打高虹安。（圖／資料照、翻攝楊玲宜臉書）

▲新竹市長高虹安、民進黨新竹市議員楊玲宜。（圖／資料照、翻攝楊玲宜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨新竹市議員楊玲宜日前爆出新竹市長高虹安有5台專車接送，7日再爆料據傳高虹安目前住在新竹公園對面市價約5000萬豪宅，質疑市府提供的官舍租賃補貼可以租得起如此天價的房子？對此，新竹市府已澄清高虹安沒有申請宿舍，也沒有使用到任何市府公帑。民眾黨新竹市議員宋品瑩則在臉書提及前新竹市長林智堅的租賃補助連3問楊玲宜。

宋品瑩指出，經詢問，高虹安沒有申請宿舍，因此也沒有使用到任何市府公帑，故沒有所謂的租賃契約，她反倒要問楊玲宜，據聞林智堅在香山有透天別墅，車庫可以停好幾輛車，是否屬實？據聞林智堅已有自用住宅在新竹市，卻仍申請市府官邸租賃補助，每月8萬元，是否屬實？再請問，據聞林智堅當時在自己在新竹市已經有自用住宅的前提下，仍申請補助租金，合法嗎？符合職務宿舍管理要點嗎？

宋品瑩強調，相比之下，高虹安從未申請官邸租賃補助，公帑支出補助為0元，沒有使用任何人民納稅錢於租賃官邸上，高下立判，更凸顯出楊玲宜指控的荒繆與無知。她還補充道，經詢問，林智堅任內的官邸租賃補助用了人民超過六百萬納稅錢。至出稿前林智堅、楊玲宜尚未回應宋的提問。

宋品瑩也大批，「最愛造謠卻又屢屢翻車的楊玲宜議員又來了！楊玲宜議員的翻車堪稱教科書等級的示範。」

針對楊玲宜的質疑，新竹市府回應，高虹安沒有申請宿舍，也沒有使用到任何市府公帑，故沒有所謂的租賃契約，某議員嚴重誤解。另市長住所牽涉個人隱私及安全，恕無法公開，但絕無某議員影射之收受與職務有利害關係者餽贈財物行為。 

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