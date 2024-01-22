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毒駕男欠9萬罰鍰未繳　慈父火速代繳清：盼兒改過自新

https://editor.ettoday.net/counts/count_news_clicks.php#:~:text=%E5%8C%97%E5%B8%82%E8%B1%AA%E5%AE%8537%E6%A2%9D%E7%99%BD%E9%8A%80%E9%81%AD%E5%BC%B7%E7%9B%9C%EF%BC%81%E5%8A%AB%E5%8C%AA%E6%98%AF%E5%AF%8C%E5%95%86%E5%A5%B3%E5%85%92%E5%8A%A9%E7%90%86%E7%94%B7%E5%8F%8B...%E4%B8%8B%E5%A0%B4%E5%87%BA%E7%88%90

▲新北市汐止區林姓男子毒駕遭裁罰9萬、吊照1年，因逾期未繳遭移送士林分署執行，其父知情後立刻繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

父愛是把大傘，遮風又避雨！新北市汐止區林姓男子毒駕，遭裁罰9萬並吊銷駕照1年，但他逾期未繳，遭移送士林分署。士林分署發現其名下無財產，無法執行，林父收到通知書，赫然發現兒子有毒駕罰鍰未繳，擔心其薪水被扣，除趕在農曆年前趕緊繳清，也盼愛子能改過自新。

士林分署表示，37歲林男2023年2月25日騎機車行經內湖區康樂街時遇警察攔檢，當場被查獲其吸食毒品駕駛違規事實，台北交裁所也開出9萬元罰單，並吊扣駕照1年。

然而，林男逾期未繳納，台北交裁所去年11月移送士林分署執行，士林分署收案後，迅速執行林男財產，因其名下無財產可供執行，士林分署遂命其到分署報告財產狀況，又因林男與父親同住，其父親代收命報告通知書後，才發現林男積欠毒駕罰鍰未繳，為幫助迷途的兒子重返正道，也擔心才剛找到工作的兒子會因為執行分署執行薪資而影響其前途，火速到分署幫兒子繳清罰鍰，盼期愛子能遠離損友，真正改過自新，不再吸食毒品。

士林分署表示，有鑒於社會上層出不窮因酒、毒駕所生事故，嚴重影響民眾行的安全，甚至造成毀壞財產、殘害生命之悲劇，對於酒駕相關案件士林分署絕對迅速及強力執行，民眾切莫抱持僥倖心態，規避繳納義務。並再次呼籲駕駛人應遵守交通規則，切勿酒後駕車，以身試法，如遭裁罰也應盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至累及家人。

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