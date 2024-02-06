家中經濟支柱遭撞死　基隆地檢署與犯保慰問馨生過春節

▲基隆地檢署檢察長李嘉明（左二）與犯保基隆分會主委吳文喜（左一）一同前往探望、關懷馨生人。（圖／基隆地檢署提供）



記者吳銘峯／台北報導

基隆審理的第一起國民法官案件，是高姓男子酒駕撞死人肇事逃逸案，高男最後遭判刑9年定讞，成為首起國民法官定讞案件。但遭撞死的被害人陳姓男子過世後，家中經濟瞬間陷入困窘，犯罪被害人保護協會也持續幫助，基隆地檢署檢察長李嘉明更在6日與犯保人員一同前往探望、關懷。

法律最終雖為被害人伸張正義，然本案被害人母親--陳媽媽，卻每日以淚洗面，心中之痛難以言喻 ，甚至一度因喪子而想輕生，犯保基隆分會一路相伴至今，是她案件發生後一年多來堅強的後盾。原本為家中經濟支柱的陳男，在這場車禍中，不但讓陳媽媽頓失所依，也讓白髮人送黑髮人，犯保基隆分會不但提供法律與經濟的協助，在陳家每一次出庭都有專人陪同，尤其配合國民法官法，針對相關案件亦有配套措施，包含法律訴訟、急難救助、醫療照護、心理諮商、家庭關懷及就業就學等服務，陪伴被害人家屬一起面對無止境的重建之路。

基隆地檢署檢察長李嘉明重視犯罪被害人權益，不但積極參與犯保各項活動，也親自至被害人家中關懷馨生人。他在6日農曆年前，與犯保基隆分會主委吳文喜、書記官長陳德晶、主任觀護人許瑜庭及犯保同仁、志工陪同下，前往陳媽媽家關懷慰問。李嘉明同理陳媽媽的感受，除了給陳媽媽加油打氣外，也贈送慰問金及物資，讓陳媽媽在春節前感受到社會的關懷，李嘉明同時請犯保基隆分會持續陪伴陳媽媽走出傷痛。陳媽媽感謝基隆地檢署與犯保基隆分會的關懷，在遭逢變故時給予雪中送炭，讓她能逐漸走出傷痛，勇敢面對未來。

犯保基隆分會「喜迎春暖 龍來運轉」春節關懷活動，預計送出10份物資及30份慰問金給馨生人，犯保基隆分會主任委員吳文喜表示，不捨馨生人失去至親之痛，春節前不但會將慰問金及物資親自送到馨生人手裡，也會持續提供全方位的支持，送出去的每一份關愛，就是一份祝福，希望馨生人的家庭未來的路更平穩。

▼基隆地檢署檢察長李嘉明（中）關懷馨生人。（圖／基隆地檢署提供）