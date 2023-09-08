貧富差距創10年新高！侯友宜拋經濟政見　當選課徵富人稅

▲侯友宜召開「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉陪同出席 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日舉行「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，其中，他提到，目前貧富差距111年已擴大到6.15倍，因此，他提出未來上任將開徵45%的富人稅，同時提出鼓勵企業為勞工加薪，可扣抵所繳稅賦。「該做的事情還是要做，為了公平正義，我來做」。

侯友宜指出，物價不斷攀升，壓垮受薪階級，經濟成長率已確定無法保2，而根據主計總處公布111年家庭收支調查結果，最高20%家庭每戶可支配所得，為最低20%家庭的6.15倍，為近10年來新高。家庭可支配所得的平均數是110.9萬，所得前20%家庭可支配所得是224萬，所得後20%的可支配所得是36.5萬。

「富人稅一定要增加，該做的公平正義就是該做」侯友宜說，綜合所得淨額在1000萬元以上者、薪資所得占比不到三成，開徵所得稅45%，股利所得採分離課稅者稅率從28%調升到32%，開徵富人稅，落實公平正義，縮短貧富差距。

國民黨智庫召集人林祖嘉也估算，鼓勵上市櫃加薪約稅損19億元，鼓勵中小企業加薪稅損約25億元，為年收入56萬以下受薪階級減稅稅損約129億元，提高扶養扣除額稅損149億元，約有一萬多戶受到影響，粗估會收到150億左右的稅收。

侯友宜競辦國政召集人杜紫軍也舉例，絕大部分的有錢人，主要財富來源是來自於資本所得，包括房地產、股票等，只有少部分來自於薪資所得，因此對富人課稅這事情一定要從資本所得角度出發。

會後侯友宜被問及課徵富人稅會不會擔心政治衝擊？侯說，該做的事就是要做，不能每件事都在算選票，台灣的貧富差距怎可以視而不見，「民進黨就是視而不見謀害者，我上任就開徵。」

