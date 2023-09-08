減輕低薪壓力！侯友宜打經濟牌　「所得淨額56萬元↓所得稅減半」

▲侯友宜召開「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉陪同出席 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日拋出經濟政策，他指出，低薪上班族是最辛苦的一群人，因此上任後，將針對所得淨額56萬以下的上班族，讓其所得稅可以減半，預計有220萬戶的家庭受惠。侯強調，很多低薪年輕朋友或努力工作拿不到高薪的人，可因此受到完整照顧，最起碼減輕壓力。

國民黨智庫召集人林祖嘉提到，民進黨執政七年多來，實質薪資上漲每年不超過1%，而房價所得比也從2016年的9.32倍，擴大到2022年的9.61倍，導致年輕人的壓力越來越大，不敢結婚、生小孩。

侯友宜說明，「輕賦稅，保勞工」，低薪上班族是指所得淨額56萬以下，薪資占其所得總額七成以上，業外收入不超過三成，這些是最辛苦的一群人，很多低薪年輕朋友或努力工作拿不到高薪的人可受到完整照顧，最起碼減輕壓力，預計可有220萬戶的家庭受惠。

侯友宜強調，減輕年輕人賦稅，並鼓勵企業加薪，讓受薪階級可以提高薪資，接著就是訂出富人稅，讓富人多負擔，把貧富差距拉近，這樣才是一個有為政府該做的，錢要花在刀口上，民進黨不想做不會做的事，他來改變。

