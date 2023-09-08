港府曾指深圳決定排洪前3小時會通知　卻突排洪

文／中央社台北8日電

香港出現百年罕見大暴雨，港府昨晚11時44分通知市民，深圳16分鐘後會排洪，引起港人不滿。港府文件曾指深圳會在決定排洪前3小時知會香港，若不能提前3小時通知，也會盡早通知。

▲香港大暴雨導致嚴重災情。（圖／路透社）



香港7日遭遇世紀大暴雨，7日晚上11時起的一個小時內，天文台錄得158.1毫米雨量，是香港有氣象紀錄139年以來的最高紀錄。

同時深圳也因嚴重暴雨而決定排洪。港府7日晚上11時44分發出新聞稿，表示「香港已獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於明日（九月八日）零時零分排洪。」

新聞稿表示，一些新界地區可能出現水浸情況，有關政府部門，包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署及社會福利署已獲通知，以便採取適當措施，及通知該區居民採取適當行動。

其後深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室表示，經研究決定於8日0時15分開始排洪，並將排洪量由原先每秒70至80立方公尺增至每秒120立方公尺。

翻查港府的文件，根據保安局2018年10月回應北區區議員有關中國大陸排洪通報機制的提問時表示，根據政府的「天災應變計畫」，深圳當局同意在深圳水庫排洪前先行知會香港。

文件表示，「在可能的情況下，深圳當局會在決定排洪前3小時知會香港，即使事出突然而不能預早3小時通知，也會盡早作出通知。」

2018年深圳曾排洪，在上述文件指出，當年8月30日凌晨1時30分香港警方的邊境聯絡主任接獲深圳當局通知將在2時30分排洪，即深圳排洪前1小時通知香港。但港府於深圳開始排洪後7分鐘，即凌晨2時37分才發出新聞稿通知市民。

翻查港府新聞稿，2017年7月18日晚上8時31分，港府發出新聞稿表示深圳將於晚上9時排洪，即排洪前約半小時通報市民。

本月1日在香港曾傳出深圳會排洪，當時港府發新聞稿澄清，表示就社交媒體有謠言指深圳即將排洪可能導致北區水浸是無事實根據，並指如港府按機制接獲深圳通知排洪，會盡早通知市民。

有網友在香港特首李家超官方臉書留言，指「之前又話（說）排洪係（是）假消息，等大家無做任何準備，突然半夜至通知排洪，知唔（不）知新界人多數早瞓（睡）呀？」、「點解唔（不）譴責深圳咁（這麼）負責任俾（給）16分鐘通知就洩洪？北部市民要求一個公道」。