獨／新北建案水泥灌破鄰屋！3樓「整層不見」　一家4口險被活埋

記者戴上容／新北報導

台北市中山區大直街巷弄公寓昨天疑因周邊建案開挖而塌陷。新北市三重區大同南路一處新建案，則發生水泥灌破民宅意外，新建案灌水泥灌到隔壁民宅3樓，整層樓被水泥灌滿直接消失！游姓屋主表示，他一家4口險遭水泥活埋，目前房屋持續傾斜中，請各單位幫幫他們。

▲ 新北三重新建案水泥灌破鄰屋「整層不見」，游姓屋主驚慌逃命。（圖／記者戴上容攝，下同）

記者今（8）日現場採訪，游姓屋主的透天厝往新建案方向傾斜，實際走訪受災的3樓，畫面慘不忍睹，水泥灌滿地板和所有家具，另外可以清楚看見，隔壁新建案連續壁幾乎靠著損壞的鄰房興建，而清理現場的工人未穿著防護工具，不斷敲打已經乾掉的水泥往下丟，危機四伏。

游姓屋主表示，新建案昨7日中午正施工3樓灌漿作業，下午1時許他人在2樓，突然聽砰一聲巨響，瞬間混凝土衝破3樓牆壁，整層樓灌滿水泥！之後水泥又從樓梯像土石流一樣流到2樓客廳，第一時間他趕緊跑出，而隔壁廠商仍不知情持續灌水泥，他們一家4口徹夜未眠，很擔憂廠商拒不賠償，他們畢身身家全都在屋內，現在他們也已經不信任這個廠商，希望公部門、各單位幫幫他們。

▼ 市府人員到場關心 。（圖／記者戴上容攝）