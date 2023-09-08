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「電腦清潔噴霧」成韓國最新毒品　腦損比古柯鹼高出10倍

「電腦清潔噴霧」成韓國最新毒品　腦損比古柯鹼高出10倍

▲ 韓國近期因一種「清潔噴霧劑」造成多人成癮。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

吸食毒品使人迷失自我、損害健康，且一旦陷入就很難戒除。韓國近日竟興起吸食「電腦除塵噴霧」，吸入後產生的幻覺就和毒品一樣強烈，並且僅2000韓元（約新台幣48元）就能買到，導致許多癮君子囤貨，直到韓媒報導後才停止販售。

根據韓國媒體《JTBC》報導，近期在韓國專為「電腦除塵」的清潔劑，淪為癮君子的目標，因為它不僅在巷口的生活用品店、超市等就可以買到之外還相當便宜，僅2000韓元（約新台幣48元），所以使不少有吸食毒品習慣的人會大量購買。

據報導，一位20多歲的大學生年初才戒掉安非他命，結果1個月前又陷入毒癮，這位大學生表示「我以為我已經成功戒毒了，直到涉略有關天然氣的知識。」還有一名歌手曾經嘗試過，但不覺得它是一種毒品。這種噴霧劑取得容易、廉價，更沒有犯罪風險，所以在韓國已經是一種代替毒品的商品。

韓媒報導，這種噴霧的毒物成癮性相對超過大部分毒品，而且在醫院裡很麻煩，因為住院病患很有可能會將其帶入醫院吸食。大同醫院副院長樸承賢就說，「如果這噴霧出現在醫院，你不覺得它擴散出去會讓更多人不小心吸食到嗎？」儘管容易取得，但相對傷害力極強。

國立法治醫院院長稱其「腦損嚴重性可能比古柯鹼嚴重2～10倍」，事後，銷售這款清潔噴霧的商店在韓國媒體報導之後緊急下架，但恐怕已有許多人成癮。

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