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基泰建設出包毀民宅　鄰近7棟危險建物禁止入內拿物品

▲▼大直工地塌陷，民眾登記返家取家當。（圖／記者湯興漢攝）

▲大直有民宅塌陷，民眾登記欲返家取家當。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄7日晚間8點左右，民宅坍塌下陷，而意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。北市府盤列7棟受影響建物，緊急預防性撤離197戶、367人；針對有不少民眾盼返家拿生活必需品，北市府8日表示，7棟建物因危險性高，尚無法開放住戶返家取物外，至於其他住戶可在市府人員陪同下，戴好防護裝備，回到家中拿重要物品。

北市府表示，7日至8日上午緊急疏散附近住戶，統計至8日上午11點多，受影響建物計有94巷1弄1、3、5、7、9號及3弄12、14號，共7棟；預防性疏散撤離總戶數則有197戶、367人，收容安置329人。目前除上述7棟因危險性高，尚無法開放住戶返家取物外，其他住戶可在市府人員陪同下，戴好防護裝備，回到家中拿重要物品。

針對受災戶的安置需求，觀傳局表示，針對9月7日大直民宅坍塌住戶安置需求，觀傳局已在9月7日晚間配合區公所緊急安置需求，第一時間協調居民入住至本市9間旅館、144間房間；另外，還備有4間旅館58間房備用。

觀傳局強調，正與9間旅館協調中，除了7日晚間的緊急安置，也要提供居民住宿至少到9月11日，且居民免付住宿費。同時，市府民政局亦於各旅館指派專人駐點協助，關懷並即時反映災民需求。

至於受災戶的長期安置需求，觀傳局強調，已立即與各大旅館協調安排中，會以居民生活機能、舒適為最優先考量。針對居民返家物品需求，交通局也已安排接駁專車，待現場指揮官確認建物安全後，可協助民眾返家領物。

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