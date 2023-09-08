「精神的家園」劉高興個展　虛擬實境讓參觀者身臨其境

▲「精神的家園-高興個展」在台南東門美術館展出，呈獻來自劉高興老師的精彩創意作品，並結合虛擬實境，讓參觀者能夠身臨其境地體驗作品帶來的震撼。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

「精神的家園-高興個展」將於9月9日本周六開幕！9月8日至10月3日在台南東門美術館展出，呈獻來自劉高興老師的精彩創意作品，並結合虛擬實境（Web VR），讓參觀者能夠身臨其境地體驗作品帶來的震撼，勢必為觀眾帶來一場視覺和靈感的盛宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東門美術館負責人卓來成館長說明策展情況。

「精神的家園」是一種哲學思維的實踐，它引導我們回歸內在的核心，找到真正屬於自己的價值觀和生活意義。這個理念主張人類的精神需要一個家，一個安全的空間，讓人能夠自由地探索自己的思想、情感和靈性。

在這個家園中，我們可以與自己和解，找到內在的寧靜，以及對世界更深層的理解。

「精神的家園」旨在喚起人們對內心的關注和重視。這是一種對於傳統價值觀和現代生活方式的反思，一種重新尋找人類內在平衡的探索。希望通過創作和欣賞，我們可以重新連結內心的寧靜，找到屬於自己的生活意義，並與他人共享這種內在的和諧與豐盛。

▲欣時代數位科技有限公司劉秋良董事長介紹展覽融合數位創新技術，呈現不同風貌。

本次展覽由東門美術館主辦、欣時代數位科技公司獲數位發展部數位產業署、DIGI+數位經濟產業推動辦公室、財團法人資訊工業策進會等單位支持，融合數位創新技術（如擴增實境、虛擬實境、數位雙生Digital Twin、元宇宙等），將不同領域的尖端創新有機融合，呈現令人驚嘆的觀展體驗。展場為觀眾精心設計了多個互動展區，讓觀眾不僅僅是旁觀者，更可以親身參與其中，讓參觀者能夠身臨其境地體驗作品帶來的震撼。

▲東門美術館藝術顧問陳建大明老師分享藝術見解。

劉高興藝術家除說明其創作理念外，欣時代數位科技公司代表劉秋良和東門美術館藝術顧問陳建大明，都到現場進行交流和分享，讓與會者近距離互動，獲得寶貴的創作靈感和見解。

9月8日起至10月3日，在台南市中西區府前路一段台南東門美術館展出，誠摯地邀請各界人士、和創意愛好者蒞臨參觀，一同見證這場匯集創意與未來的盛會。