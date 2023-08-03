快訊／九鵬基地推進劑閃燃釀4輕重傷　52歲技術師95%燒傷命危

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

屏東縣滿州鄉國家中山科學研究院九鵬基地傳出閃燃意外，3日上午10時許，人員正進行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，不明原因發生燃燒，一共造成4人受傷。4名傷患第一時間送屏東恆春醫院搶救，下午轉送至高雄國軍總醫院左營分院，其中1人95%燒燙傷尚未脫離險境，院方表示，這幾天屬於關鍵期，會盡全院力量救治。

▲九鵬基地爆炸4人轉送國軍總醫院左營分院，1人「95%燒燙傷」命危。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼屏東九鵬飛彈基地發生爆炸，受傷弟兄送醫急救。（圖／記者吳世龍攝）

國軍總醫院左營分院院長洪恭誠少將下午說明4位傷者傷勢，其中，以52歲的張姓技術師傷勢最為嚴重，95%二到三度燒燙傷；39歲的洪姓中校為40%二到三度燒燙傷；44歲潘姓助理研究員為5%二度灼傷在耳後；45歲陳姓技術師則有61%二到三度燒燙傷。

▲國軍總醫院左營分院院長洪恭誠少將下午說明4位傷者傷勢。（圖／記者吳世龍攝）

院方表示，95%深二度到三度燒燙傷患者，因有呼吸問題，在恆春就插管，目前尚未脫離險境，這幾天是關鍵期，醫療團隊都會每天開會，會盡全院的力量救治，其他3名傷者意識都清楚，分別住進加護病房、普通病房收療中。

國軍總醫院左營分院在南部有燒傷加護病房、燒傷病房，目前醫療團隊有整形外科4主治醫師，再加上1名副院長，總共5人，後續將全力救治傷患；至於醫療設備、衛材部份，國防部表示將會全力資助。

▲▼4名傷者送往國軍總醫院左營分院救治。（圖／記者吳世龍攝）