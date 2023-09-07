　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

市價3億！4泰旅客帶「50公斤海洛因」入境遭抓　檢警溯源追查中

▲桃園國際機場海關9月1日查獲泰國入境旅客在行李中夾帶50公斤海洛因，市價逾3億元，其中4名涉案旅客已被檢警調偵辦中。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲泰國入境旅客在行李中夾帶50公斤海洛因，市價逾3億元。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場9月1日由泰國入境旅客被海關查獲在行李中夾帶海洛因，涉案4名旅客疑似幫他人攜帶泰式手工編織布企圖闖關，海關人員在沒有情報資訊下，透過X光檢查發現行李有異樣，經開箱檢查後赫然發現總計有多達50公斤高純度海洛因，市價粗估逾3億元，這也是桃園機場歷來查獲最大宗毒品闖關案，目前正由桃園地檢署指揮偵辦中。

據指出，海關於9月1日下午2時許，國人赴泰國旅遊返國約30人團體旅行團，入境時海關人員透過X光機檢查時，發現其中幾人行李有異樣，海關人員鎖定其中幾件行李，待行李主人出面領取後，立即將4名團員帶往海關室開箱檢查，果然發現行李內裝的泰式手工編織布竟暗藏海洛因，經儀器檢測後都是一級毒品的高純度海洛因。

海關人員統計4名旅客行李中總計約50公斤海洛因，分別被裝在編織布內，根據黑市價格粗估，市價總值可能逾3億元，這也是歷來桃園機場查獲最大宗毒品闖關案件。

據了解，4名旅客包括1男3女，年齡則約30歲左右，偵訊時聲稱，在泰國時有當地人委託他們將這些布料帶到台灣，事成後會給付2至3萬元台幣等酬勞，4人均聲稱根本不知道布料內竟夾帶一級毒品海洛因，如果知道根本不可能會同意幫忙。

這起毒品闖關案，目前已由桃園地檢署指揮偵辦中，桃檢透露確實有偵辦此案件，但還在調查偵辦，相關案情與內容不便透露，檢方將指揮警調溯源追查中。

 【更多新聞】

裝醉喇舌女下屬「還襲胸磨蹭下體」　淫主管認錯賠錢...換緩刑

超佛心！桃園賣菜嬤捐2救護車...總價700萬　李黃香：只想回饋社會

PO文影射女藝人「到處睡別人男友」　女辯講的是別人...檢察官打臉

 

 

ET快訊
快訊／「威力彩4.7億」開獎了
吳宗憲突驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達經紀人緊急發聲
U18／張峻瑋飆火球！王念好開轟　中華隊完封美國6連勝
一天工作12hrs！他「2年來睡不飽」累翻　健檢已末期
傑尼斯新社長也爆性騷！本人回應了
台南「豪雨彈狂炸大淹水」4地下道封閉　26座抽水站全力運轉
「小鳥要啾啾啾了！」人夫車行內激戰重機女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹北天坑案恐不單純！檢調搜出「百萬現金」　工務處長遭帶回

快訊／台中電桿傳爆炸聲！帝國糖廠旁市場8攤位燒光　台電回應了

涉洩密北市警小隊長「手插口袋」赴地檢　恐收車行、不動產黑錢

市價3億！4泰旅客帶「50公斤海洛因」入境遭抓　檢警溯源追查中

快訊／男大生打工下班遭2車撞輾亡　2肇事駕駛各獲7萬、3萬交保

快訊／台南安平發生男童手指卡置衣籃　消防人員膽大心細解危

快訊／剛喊媽媽將出獄：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

超佛心！桃園賣菜嬤捐2救護車...總價700萬　李黃香：只想回饋社會

被前獄友戴綠帽！光頭男毒駕原因曝　釀2死1傷...判決明早出爐

屏東3村里長9／9補選　屏東地檢署宣示查賄決心

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

竹北天坑案恐不單純！檢調搜出「百萬現金」　工務處長遭帶回

快訊／台中電桿傳爆炸聲！帝國糖廠旁市場8攤位燒光　台電回應了

涉洩密北市警小隊長「手插口袋」赴地檢　恐收車行、不動產黑錢

市價3億！4泰旅客帶「50公斤海洛因」入境遭抓　檢警溯源追查中

快訊／男大生打工下班遭2車撞輾亡　2肇事駕駛各獲7萬、3萬交保

快訊／台南安平發生男童手指卡置衣籃　消防人員膽大心細解危

快訊／剛喊媽媽將出獄：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

超佛心！桃園賣菜嬤捐2救護車...總價700萬　李黃香：只想回饋社會

被前獄友戴綠帽！光頭男毒駕原因曝　釀2死1傷...判決明早出爐

屏東3村里長9／9補選　屏東地檢署宣示查賄決心

男子採竹筍迷路　「手機不智慧」119利用基地台順利找到人

快訊／「威力彩4.7億」開獎了　對中7碼中秋連假今天就開始休

斥連署一份給300「太便宜不可能」　郭台銘：我再差勁也不這樣

信義東埔溫泉區「土石流輪迴」！道路剛搶通又中斷

「謝謝大家幫忙加油啦」！張景淯無意當「味全鄉長」

竹北天坑案恐不單純！檢調搜出「百萬現金」　工務處長遭帶回

曾國城被盧廣仲氣到一夜禿頭　鄭人碩太帥「被指定演床戲」

台灣大16度獲「天下永續公民獎」Top 10　董座蔡明忠：全力支持新能源開發

U18／張峻瑋飆火球！王念好開轟　中華隊完封美國6連勝

台南大豪雨「市區淹到小腿」　當地人崩潰求放假：市長快想辦法

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

PLG前球星偷吃女球迷　被離婚現況與收入曝

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

男大生是獨子…挨撞噴對向遭輾斃！父心碎：有夠倒楣

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

即／剛喊：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

按摩師看「裸背女客翻身」用手嘴猥褻慘了

士爆乳媽超壞身教　逆停路中送2孩上學

中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選

車故障停路肩　駕駛下車遭撞身亡

「絕命毒師」父子檔種大麻　市值1.5億

更多熱門

相關新聞

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

泰國毒品控制局3日向警方、海關示警，提醒可能會有外籍人士從普吉島國際機場走私毒品古柯鹼。到了5日，機場人員扣留3名肯亞籍女子，初步搜身並未發現任何違法物品，但到醫院照X光之後，才知道3人體內攜帶總計近3公斤古柯鹼，不但吞下古柯鹼膠囊，還把體積較大的古柯鹼棒塞入陰道，這些毒品市值大約1000萬泰銖（約新台幣900萬元）。

被百萬網紅師騙上床　媽發現16歲女兒染性病

被百萬網紅師騙上床　媽發現16歲女兒染性病

劉思慕玩泰國景點行程特搜

劉思慕玩泰國景點行程特搜

遭疑併泰國LHFG還虧損　中信金：今年獲利已年增逾7成

遭疑併泰國LHFG還虧損　中信金：今年獲利已年增逾7成

泰國新內閣宣誓就職　總理賽塔率34人赴皇宮

泰國新內閣宣誓就職　總理賽塔率34人赴皇宮

關鍵字：

桃機泰國海洛因海關

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

NIKE新鞋打對折現省2千

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

畫面曝！峇里島電梯急墜34樓　5人變形慘死

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面