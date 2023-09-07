市價3億！4泰旅客帶「50公斤海洛因」入境遭抓　檢警溯源追查中

▲泰國入境旅客在行李中夾帶50公斤海洛因，市價逾3億元。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場9月1日由泰國入境旅客被海關查獲在行李中夾帶海洛因，涉案4名旅客疑似幫他人攜帶泰式手工編織布企圖闖關，海關人員在沒有情報資訊下，透過X光檢查發現行李有異樣，經開箱檢查後赫然發現總計有多達50公斤高純度海洛因，市價粗估逾3億元，這也是桃園機場歷來查獲最大宗毒品闖關案，目前正由桃園地檢署指揮偵辦中。

據指出，海關於9月1日下午2時許，國人赴泰國旅遊返國約30人團體旅行團，入境時海關人員透過X光機檢查時，發現其中幾人行李有異樣，海關人員鎖定其中幾件行李，待行李主人出面領取後，立即將4名團員帶往海關室開箱檢查，果然發現行李內裝的泰式手工編織布竟暗藏海洛因，經儀器檢測後都是一級毒品的高純度海洛因。

海關人員統計4名旅客行李中總計約50公斤海洛因，分別被裝在編織布內，根據黑市價格粗估，市價總值可能逾3億元，這也是歷來桃園機場查獲最大宗毒品闖關案件。

據了解，4名旅客包括1男3女，年齡則約30歲左右，偵訊時聲稱，在泰國時有當地人委託他們將這些布料帶到台灣，事成後會給付2至3萬元台幣等酬勞，4人均聲稱根本不知道布料內竟夾帶一級毒品海洛因，如果知道根本不可能會同意幫忙。

這起毒品闖關案，目前已由桃園地檢署指揮偵辦中，桃檢透露確實有偵辦此案件，但還在調查偵辦，相關案情與內容不便透露，檢方將指揮警調溯源追查中。