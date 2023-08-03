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還原九鵬基地爆炸現場！餘藥鋪平布線瞬間閃燃　詭異關鍵曝光

▲▼屏東九鵬飛彈基地發生爆炸，受傷弟兄送醫急救。（圖／民眾提供）

▲屏東九鵬飛彈基地發生爆炸，受傷弟兄送醫急救。（圖／民眾提供）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

屏東縣滿州鄉國家中山科學研究院九鵬基地今（3日）進行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時，不明原因發生閃燃，造成4人分受重輕傷。中科院目前仍在調查事故原因，但不排除與室外氣溫太高有關。

中科院化學所所長余鳳兒受訪時說明銷毀作業過程，強調SOP都是正常，餘藥會是先擺在銷毀廠，人員將餘藥舖平後，接著進一步進行布線，此時所有人員會撤回150公尺遠的控制室，現場只會留下4人，包括洪姓中校督導、2名技術師、1名科技人員進行現場布線(火線)，但卻布線過程中發生餘藥突然閃燃，這是需要調查的原因。

▲中科院化學所所長余鳳兒。（圖／記者吳世龍攝）

▲中科院化學所所長余鳳兒。（圖／記者吳世龍攝）

余鳳兒表示，餘藥每個禮拜都會進行銷毀，今天則預定銷毀4批，前2批順利銷毀後，進行第3批銷毀作業時，人員在布線時，火藥因不明原因就燒起來，雖然工作人員有穿防焰服，但閃燃瞬間溫度可能高達2000度到3000度，遠高於防焰服能抵抗的800到1000度。

余鳳兒指出，推進劑本來燃燒就很快，武器系統本就是高能量，火焰一下子就燒起來，溫度也非常高，銷毀第3批的操作人員都與前兩批一樣，人員也都非常有經驗，前兩批銷毀作業也很順利。他強調，執行火工作業的員工至少有5到10年的經驗，且有火工的證照才能執行火工作業，今天第3批處理的數量在200到500公斤之間，並沒有特別多。

至於燃燒意外是否與室外氣溫太高有關？余鳳兒坦言，「當然也有可能」，將會到九鵬基地了解事故發生原因。

4位傷者傷勢，以52歲的張姓技術師傷勢最為嚴重，95%二到三度燒燙傷；39歲的洪姓中校為40%二到三度燒燙傷；44歲潘姓助理研究員為5%二度灼傷在耳後；45歲陳姓技術師則有61%二到三度燒燙傷。

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