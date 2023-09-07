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裝醉喇舌女下屬「還襲胸磨蹭下體」　淫主管認錯賠錢...換緩刑

▲桃園市詹姓男子去年8月間公司聚餐後，因酒醉指名女下屬攙扶至公司餐廳，卻乘機抱住女子要求喇舌，女子婉拒後直接襲胸並以下體磨蹭強制猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市詹姓男子去年8月間公司聚餐後，因酒醉指名女下屬攙扶至公司餐廳，卻乘機抱住女子要求喇舌，女子婉拒後直接襲胸並以下體磨蹭強制猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某公司擔任主管的詹姓男子，去年8月間公司於中午舉行聚餐後，搭乘同事轎車返回公司，詹男佯稱酒醉指名女下屬攙扶至公司餐廳，到餐廳後，詹男卻突然抱住女下屬，要求喇舌接吻遭拒，詹男直接以身體壓制伸出狼爪襲胸，還以下體磨蹭其身體強制猥褻得逞。桃園地院審理時，以詹男坦承犯行且已完成調解賠償，審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年。

檢警調查，46歲的詹姓男子於去年8月16日中午舉行公司聚餐，聚餐後搭乘同仁轎車返回公司，詹男假藉酒醉要求女下屬攙扶至公司餐廳，女下屬欲搬椅子讓詹休息，詹男卻突然抱住女下屬，女下屬嚇了一跳推開詹男，詹男假藉酒意圖侵犯，將女下屬口罩拉下強吻，還推至牆角要求與其喇舌舌吻，同時徒手觸摸其胸部，並以身體壓制，以下體磨蹭其身體強制猥褻得逞。女下屬藉詞要返回辦公室辦公為由逃離現場，隨即報警處理，桃檢調查後，依妨害性自主罪嫌將詹男起訴。

桃園地院審理時，詹男坦承犯行，辯稱酒醉亂事，告訴人則指證歷歷，法官認為被告詹男為逞一己私慾，漠視告訴人意願，對告訴人強制猥褻，造成其身心受創；考量被告犯後坦承犯行，並與告訴人達成調解，且依約如數給付賠償金，並有區公所調解書、警方刑事陳報狀等佐證，確認詹男犯行明確。

法官審酌，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮導致犯行，且已與告訴人成立調解並依約給付賠償完畢，認為被告對於社會規範之認知尚無重大偏離，仍有改善之可能，參酌告訴人在調解時表明不追究被告刑事責任之意見，審理程序與科刑宣告教訓後，當知警惕而無再犯之虞，認所宣告之刑以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定，予以宣告緩刑2年，以啟自新。

法官審結依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間責付保護管束，應於判決確定之日起1年內向指定之政府機關、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構團體，提供20小時之義務勞務，並接受2場次之法治教育課程，本案還可上訴。

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