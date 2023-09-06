超商隱藏版好康來了！取貨就送「7元購物金」　限時5天要搶

▲7-11攜手內政部警政署刑事警察局舉辦「反詐記者會」。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台北報導

近來網購詐騙事件頻傳，賣家、買家都遭殃，為了全面防堵詐騙，超商即日起再次攜手內政部警政署刑事警察局合作，透過門市、官網、社群等線上線下管道深度推動反詐宣傳，避免民眾落入詐騙圈套；而為了讓民眾網購也能省點錢，超商也祭出「取貨送7元購物金」活動，限時5天登場。

7-11攜手警政署於今（6）日舉辦反詐記者會，7-11人氣大明星「OPEN將」與刑事警察局「刑事Bear」（刑事伯）合體拍攝防詐宣傳影片，教導民眾如何「識炸」，像是假買家聲稱無法下單，請賣家加入通訊軟體客服群組竊取個資，或是透過徵才假話術誘騙受害者寄出個人重要資料等，7-11期望透過全台OPEN!CHANNEL播放影片向民眾宣傳，提高全民反詐意識。

為積極解決買、賣家痛點，7-11自2022年4月起領先同業推出「安心取」服務，透過「近6800家門市端預防性宣傳」、「24小時安心取線上申訴平台」2大策略，協助消費者透過防詐、堵詐、退詐等3道防線防範詐騙包裹；另也於「賣貨便」提醒賣家4不口訣「不點、不留、不操作、不接」，提醒民眾提高警覺以免受騙造成財損。

▲7-11加碼在9/7起至9/11止推出「取貨送7元購物金」活動。（圖／7-11提供）



若真的不幸遭到詐騙，也可隨時隨地至24小時服務的「7-11安心取申訴平台」，消費者可由取貨付款後領取到的小白單憑證上的QR Code，使用智慧型手機掃描進入系統，或直接上網搜尋「7-11詐騙申訴平台」，依循平台指引填寫廠商編號、疑似詐騙等原因後送出案件，即能線上查詢進度，若確定為詐諞包裹，廠商將儘速全額退款給消費者；另也有專用客服信箱與專人對應的客服電話。

另外，為了讓民眾網購也能省荷包，7-11安心取推出「取貨送7元購物金」活動，9/7起至9/11止登場，活動期間只要到7-11取貨即可獲得7元7-11購物金，限量150萬組，送完為止。

全家也推出9月限定「取件好康」，9/9起至9/15止、9/18起至9/22止，總共12天時間，只要於全家門市完成包裹取件就送「Fami!ce霜淇淋9元優惠券」，1件包裹送1張、最多單筆消費送5張，並開放口味任選，首波時段贈送之優惠券限量280萬組，使用期限至9/22，第2波限量200萬組，使用期限至9/29，數量有限、送完為止。

▲全家隱藏版9元霜淇淋優惠限定12天搶。（圖／記者蕭筠攝）