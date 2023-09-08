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用科技拉近距離！中秋節數位團聚新體驗　三星多元化產品一次滿足

▲用科技拉近距離！中秋節數位團聚新體驗，三星多元化產品一次滿足。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中秋節即將來臨，你想好要送爸媽什麼中秋節禮物了嗎？（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

中秋節即將來臨，除了吃月餅和烤肉之外，最重要的就是要和親友團聚，而現在拜科技所賜，千里在外的親朋好友也可以透過數位產品，開心的在線上團聚，為了提供消費者一次性的多元體驗，神腦指定門市內的三星全品體驗區展示有最新三星手機、平板、手錶、耳機外，還有吸睛大尺寸電視和顯示器螢幕等，趁著活動優惠期間，不少消費者前來挑選，要送給爸媽的中秋節禮物！

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼神腦指定門市內的三星全品體驗區，提供消費者一次性的多元體驗和購買選擇。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

店內有兄妹一起來前挑選，要送給爸媽的中秋節禮物。哥哥表示「想買智慧型手錶送給爸媽，可以讓他們更加關心自己的健康狀況，看到手機有優惠價，也想幫自己換台手機」。另外，妹妹表示「想買平板和耳機，不管是在學校學習或者是跟爸媽視訊，都會比較方便」，且希望哥哥也可以幫她一起換手機。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼趁著活動優惠期間，不少消費者前來挑選，要送給爸媽的中秋節禮物。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

三星多元豐富的產品陣容，一次滿足消費者的所有需求，其中Galaxy Buds2 Pro真無線藍牙耳機攜手與可口可樂Ⓡ合作耳機配件出限量精裝版，超值優惠價6,880元，首次在神腦三星全品店開賣，喜歡的朋友千萬不錯過。

而近期各品牌陸續推出新手機，消費者對於「三星摺疊機」最感興趣，神腦桃園藝文店長林律伶指出，這次推出的Galaxy Z Flip5封面螢幕從1.9吋升級到3.4吋，在外螢幕就能回覆訊息和播放影片非常方便，搭配高通8gen2這顆處理器，除了整體效能提升之外也更加省電。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲神腦桃園藝文店長林律伶指出，近期消費者對於「三星摺疊機」詢問度最高。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Galaxy Z Flip5 封面螢幕從1.9吋升級到3.4吋，在外螢幕就能回覆訊息和播放影片。

林律伶進一步說明，以這次三星摺疊機上市都有提供舊換新的加碼，只要客戶使用999以上資費搭配指定機型舊換新活動，即可享4,000元的加碼折扣，再搭配本身手機的殘值，999方案36個月手機可能萬元以下有找，並享有指定卡別30期0利率優惠。另外，上市禮的部分，原廠針對Galaxy Z Fold5和Galaxy Z Flip5上三星官網登錄分別有送2000元及1500元的配件購物金及享「全星守護螢幕意外損失保險一年期」，如搭配新上市的Watch6系列合購，手錶還能再折3000元。智慧服務生活，有任何3C問題都可以找神腦。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲三星摺疊機上市有提供舊換新的加碼，使用999以上資費搭配指定機型舊換新活動，即可享4000元的加碼折扣。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲三星Galaxy Buds2 Pro可口可樂Ⓡ限量精裝版，首次在神腦三星全品店開賣。

中秋節為親友挑選充滿愛又有暖心的科技禮物，當你不在他們身邊時，也能透過通話視訊等方式，瞬間拉近彼此距離，將科技和感情交織在一起，讓月圓人團圓的中秋佳節，充滿溫暖與幸福感。

▼送暖心的科技禮物給爸媽，當你不在他們身邊時，也能透過通話視訊等方式，瞬間拉近彼此距離。

▲0901業配 三星全品體驗店。（圖／記者謝婷婷攝）

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