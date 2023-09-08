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在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

▲ 手機資安成為許多人的關注焦點。（圖／ETtoday）

記者樓菀玲／台北報導

現在人人都有理財需求，隨著網路進步操作金融工具不一定要跑銀行才能做，隨身攜帶的手機就是你的行動金融中心。從基本的網銀登錄、轉帳支付到小額交易，所有金融交易都可以全部靠手機一鍵即可完成，便時又便利。

但是外面網路不一定100% 安全，深怕一個不小心就讓個人資訊在網路上「裸奔」，所有重要資料全部被人看光光更是得不償失，再加上科技詐騙新聞日新月異、層出不窮，手機資安問題日漸獲得重視，每一個人都希望隨時上網的同時，還能確保資料安全不外漏。

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

▲ 安全資料夾保你資料安全。（圖／ETtoday）

財經工具資安最大敵人，來路不明 APP 出賣你的資料

隨著手機應用程式功能包山包海，開始有不肖業者把腦筋動到 APP 身上，透過偽裝成特定功能的 APP 來降低使用者戒心，更甚至還設計一連串免費獎勵吸引用戶，當用戶完成下載或是完成指定操作之後，才發現自己上了詐騙 APP 的當。

絕大部分的詐騙、入侵受害事件都是在使用者沒發現的情況下發生，因此最好的資安保護必須在「隨時運作」的情況下才能確保最大保護效果，等到使用者發現被駭之後，往往一切都已經來不及了。

再加上現代人隨時都有操作財經工具的需求，無論是操作網銀、行動轉帳或是股票交易，這些財經 APP 都很需要在安全的環境下執行，因此如何防範病毒、木馬、惡意程式等攻擊手段，都考驗著業者對資安的重視許保護，畢竟一個不小心就有可能會讓使用者蒙受重大損失，就怕辛辛苦苦的血汗錢全部被騙光光。

手機品牌大廠三星深知使用者需求，推出一系列安全工具，不僅可以保護使用者交易資料，管理個人財產更安心，像是：Knox Vault、安全資料夾、資料隔離儲存、隱私管理員、Samsung Pay 等工具，都是為了讓使用者在各種環境下使用的最佳良伴。

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

▲ 三星推出一系列資安工具保護使用者。（圖／ETtoday）

重點一：硬體晶片保護，財經金融APP安心用

受到全球政府、軍隊認可的資安技術Knox Vault，三星結合軟硬體功能打造最堅強的保護機制，利用硬體晶片保護技術和完整的密碼與生物辨識機制，可以保護各種密碼不怕手機被人入侵，導致所有資料白白送給駭客看光光。

甚至是在手機不小心遺失的狀況之下，儲存在手機內部的資料也能夠受到完整加密保護，不怕外部惡意破解，對於手機內儲存大量網路銀行、行動支付、股票交易相關APP的使用者來說，Knox Vault技術可以更有效的保護使用者個資。

重點二：掌握 APP 存取權，非必要權限不給開

現在許多APP動輒會要求存取不少手機權限，很多人常常看都不看全部都勾同意，而金融類型APP最怕不小心權限給太多，輕者白送廠商個資做廣告分析，重者則是讓個人私密資料外流、裝置門戶大開被惡意入侵，你我身邊偶爾會遇到親朋好友被盜帳號的情況，很有可能就是個資外洩所導致。

三星打造的 Privacy 隱私管理員可以讓使用者快速瀏覽裝置權限取用狀況，避免給了太多不必要的APP權限，讓自己的私密個資送給有心人士拿去做非法使用，保障使用者手機內安裝的財經APP免受外界入侵之苦，奪回使用者對個人隱私的掌控權。

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

▲ 在外看盤下單或是轉帳最擔心個資安全。（圖／ETtoday）

重點三：慎選行動支付，帳密管理不只集中還要加密保護

當我們在登入網銀時，銀行可能會要求使用者利用帳號、身分證字號、密碼等來完成登入，光是一家銀行可能就會有兩三組號碼要記，許多人為了方便好記憶，常常會把每一家銀行的帳號密碼等登入資訊設定為同一組，但這樣也大大提升了其中一組帳密外洩連帶影響所有網銀個資安全的風險。

為了解決大多數人不想管理（或是怕記不住）太多帳號密碼的困擾，三星裝置內建的 Samsung Pass 很懂大家的痛，集中管理使用者會在手機上登入的所有帳號密碼，甚至是信用卡付款資訊，所有私密資訊全部都用生物辨識加密，搭配前面各國軍方都說讚的 Knox Vault 技術，進一步保障所有私人資訊受到最強力的保護。

在這個行動支付崛起的世代，手機就像人們的數位錢包，三星自家內建的行動支付 Samsung Pay，自然也比照同等級資安保護規格，使用者登錄的每一張卡片和個人資訊都有經過加密保護，出門在外免帶錢包只要一支手機就能完成交易，且交易過程中無須擔心個資外洩。

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

▲▼注重安全性與用戶個人隱私。（圖／ETtoday）

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

重點四：為你的私密資料找到最佳保存位置

除了各種帳密、個資加密手段之外，三星也提供了安全資料夾的設計，它的概念類似於存在每個人裝置的安全屋，躲在安全屋的人可以在此維持基本的生活機能，但是不會被外界找到裡面的人在哪裡。

這樣的機制可以讓使用者把最重要、最不想遺失、最不能輕易外洩的資料存放於此，藉由安全資料夾奠基於獨立運作的加密機制之下，確保就算手機被別人拿到沒辦法打開安全資料夾。

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

▲ 三星專注使用者需求打造資安工具。（圖／ETtoday）

行動資安做好防護，隨時隨地上網更安心

重視手機資安等同於重視自己的手機錢包安全，不用擔心密碼外洩被盜刷，也不用害怕是否遭到不明病毒入侵偷走手機中的資料。賺錢不容易、理財不簡單，守護好數位錢包更是不可疏漏。

想了解更多三星手機資安防護 >> http://pse.is/59sclh

▲▼在外操作金融APP最怕個資外洩！行動資安風險四大重點一看就懂。（圖／ETtoday）

▲ 三星為你的行動資安做好防護。（圖／ETtoday）

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