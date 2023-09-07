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大陸 大陸焦點 特派現場

談兩岸和平協商2大原則　宋楚瑜：拒絕任何外力介入、分裂主義

▲▼ 五屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲2023年第五屆中山論壇。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／中山報導

2023年第五屆海峽兩岸中山論壇開幕式今（7）日在廣東中山舉行，親民黨主席宋楚瑜一行等台灣嘉賓受邀參加，共計600多名兩岸人士參與。談及當前兩岸局勢，宋楚瑜接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「希望兩岸和平協商，但是不希望有任何外力介入和分裂主義。」

本屆中山論壇大陸方面出席嘉賓廣東省委書記黃坤明、廣東中山市委書記郭文海、大陸國台辦主任宋濤、廣東省常委王瑞軍；台灣方面嘉賓親民黨主席宋楚瑜、國民黨前代理主席林政則、前海基會會長高孔廉等。

▲▼ 五屆海峽兩岸中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋楚瑜呼籲兩岸要和平、多協商，拒絕外力介入和分裂主義。（圖／記者任以芳攝）

宋濤今日致詞時再度重申，「以和平方式實現祖國統一，是解決台灣問題的最佳選擇」，並且痛批民進黨固守台獨立場，煽動兩岸對立對抗，只會帶給廣大台灣民眾帶來深重的災難，同時呼籲，「當前兩岸關係面臨重大抉擇的關鍵。」

由於，宋濤近期出席的多場交流活動，多次提及兩岸已面臨「和與戰」問題，外界解讀大陸正在加速推進統一進程。對此，親民黨主席宋楚瑜接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問則指出，「大家都希望兩岸用和平方法多協商，共謀中華民族偉大復興，和平是共同目標。

宋楚瑜特地強調，兩岸要和平協商還有兩大原則前提，「一個是不希望有任何外力介入，另外不可以搞分裂主義。」

國民黨前代理主席林政則表示，兩岸同胞要共同弘揚中山精神，努力踐行中山先生「統一中國、振興中華」的理念，共謀中華民族偉大復興；堅持「九二共識」這一兩岸交往的重要政治基礎，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

▲▼ 高孔廉、第五屆中山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲前海基會副董事長高孔廉 。（圖／記者任以芳攝）

前海基會副董事長高孔廉則感嘆，自己在海基會任內在「九二共識」重要基礎之上，兩岸順利進行各種協商，一共舉行了11次會談，簽署23項的協議，包括兩岸直航、觀光旅遊等，為兩岸和平發展以及融合發展奠定堅實的基礎，也為台資與台灣民眾在大陸的投資經營、生活營造更好的環境。

高孔廉進一步說，「2016年之後，蔡政府堅決反對『九二共識』，導致兩岸的協商聯繫完全中斷，兩岸的關係在8年來的陷入谷底，這是非常遺憾的一個事情。」他也呼籲期待明年選舉如果有一些改變，希望兩岸經貿和文化交流恢復，也有助於感善兩岸關係。

▲▼ 中山論壇、宋楚瑜 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣嘉賓與宋楚瑜合影  。（圖／記者任以芳攝）

據了解，宋楚瑜率領台灣嘉賓團一行今上午抵達廣東中山，直奔國父孫中山翠亨村故居參訪，沿途「巧遇」雲林鄉親，立刻要求與宋楚瑜合影，氣氛熱絡。

下午宋楚瑜參加中山論壇，被台灣嘉賓緊緊包圍爭相拍照留念，現場還有人高喊「主席加油！」孫中山孫中山曾姪孫女（曾祖是孫中山哥哥孫眉）、孫中山文化基金會秘書長孫雅麗也在現場與宋楚瑜交流。

根據行程安排，明天8日上午11點半，宋楚瑜一行將會見大陸國台辦主任宋濤，後天9日，宋楚瑜前往中山大學演講，主題圍繞孫中山先生精神與兩岸關係等議題，隨後展開私人拜訪行程。

▼ 宋楚瑜與孫雅麗交流 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 中山論壇、宋楚瑜 。（圖／記者任以芳攝）

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