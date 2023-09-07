東莞台灣名品會2500人參與　宋濤：彰顯兩岸要和平發展、交流合作

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／東莞報導

2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動第十四屆東莞台灣名品博覽會今（7）日在東莞舉行，兩岸超過2500多人共同參與。大陸國台辦主任宋濤致詞時也強調，大陸經濟持續保持向好，增速位居世界第一。本次活動也吸引2500名台灣民眾參與，台灣有22個縣市參展，充分彰顯兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。

宋濤首先指出，習近平總書記強調，我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇，為台灣同胞台企提供同等待遇，讓大家有更多的獲得。我們認真貫徹落實習近平總書記的重要講話精神，始終尊重關愛、造福開發承包，持續的落實落細惠以及政治措施，積極為台胞台企「辦實事、做好事、解難事。」

宋濤進一步說，今年以來，大陸經濟保持回升的態勢，增速居世界前列，充分說明大陸經濟韌性強、潛力大、活力強，長期向好基本面沒有改變。「習近平總書記指出，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞都是繫於民族之心，兩岸關係和平發展是維護兩岸和平，促進兩岸共同發展，造福發展的正確道路。」

▲ 2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動第十四屆東莞台灣名品博覽會 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤表示，「當前兩岸關係面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退兩條道路。希望廣大台灣同胞堅定的站在歷史正確的一邊，堅持體現一個中國原則，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，推動兩岸關係的和平發展。」

宋濤指出，東莞是台灣台商到大陸發展最早最集聚的地區之一，是兩岸融合發展的縮影。廣大台商台企再次努力打拼，不僅事業自身事業取得成就，也為大陸經濟社會發展作出了重要的貢獻。目前大陸國務院批復東莞深化兩岸創新發展或者總體方案，充分發揮東莞的獨特優勢，加速採取轉型升級，深化兩岸創新發展增添新動力。

最後，宋濤再次強調，「推進粵港澳大灣區建設是習近平總書記親自謀劃親自部署，推動國家重大發展戰略，蘊含豐富的發展機遇。」廣東政府高度重視對台工作，推動粵台交流合作不斷取得新進展。希望台灣朋友堅定信心，用好政策制度，踴躍參與粵港澳大灣區的建設。