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總裁級渣男被控射後不理！她抱2歲女找爸爸　淚訴：要上學還父不詳

記者莊智勝／台北報導

知名建設公司黃姓總裁遭一名A女控訴三度性侵得逞，還因此懷孕產下一女，如今孩子已經滿2歲，但黃總裁拒認骨肉，因此今(23日)上午從台中北上前往內湖公司，希望黃姓總裁出面。A女在現場聲淚俱下控訴，每當孩子哭著找爸爸的時候，都只能告訴她「爸爸在睡覺」，如今孩子就要上幼兒園了，但卻還是父不詳、沒有爸爸，「我真的沒辦法，求助無門才會來這裡！」

▲▼遭知名建設公司黃姓總裁三度性侵產下一女，女子抱著孩子北上到公司找爸爸。（圖／民眾提供）

▲A女指控遭知名建設公司黃姓總裁三度性侵產下一女，她今天抱著孩子從台中北上到黃姓總裁的公司找爸爸。（圖／民眾提供，下同）

A女控訴，2019年11月初黃姓總裁打電話給她，以合作成立建材公司當誘餌，將她騙到北市士林區一處摩鐵三度性侵得逞，因過程完全沒有安全措施，A女事後因此懷孕，並在2021年6月產下一女。

「我因宗教信仰堅守30多年的貞操，被他一己私慾毀了一生！」A女回憶，當天黃總裁完事後，脫口的第一句話竟然是「我終於得到你了」，頓時令她感到毛骨悚然。在遭性侵得逞後，A女情緒崩潰，雖然也想過要報警，但擔心黃有錢有勢，深怕自己會遭業界封殺，因此隱忍不發，且黃還不斷安撫她，稱若她懷孕了，一定會負責任、給她一個家，豈料女兒生下來以後，黃總裁態度卻180度大轉、選擇神隱避不見面，直到2021年10月她提出妨害性自主告訴後，黃總裁才終於露面。

A女指控，當時黃總裁拿10萬元逼她撤告，且一看到孩子就罵「來討債的」，一點後悔的心都沒有，甚至覺得性侵是理所當然，傲慢稱「窮人官司打不贏他」。A女說，黃總裁自傲的企業經營理念「看待房子，如同孩子」，但如今他2歲的親生女兒卻流落街頭、無人聞問，還要頂著大太陽上街找爸爸，「想起來真是令人悲哀！」

▲▼遭知名建設公司黃姓總裁三度性侵產下一女，女子抱著孩子北上到公司找爸爸。（圖／民眾提供）

A女的性侵指控在刑事部分最終獲得不起訴處分，但民事仍在進行中。A女說，每當孩子哭著找爸爸的時候，她都只能告訴孩子「爸爸在睡覺」，如今女兒2歲就要上幼稚園了，如果沒有爸爸、被看不起要怎麼辦，「我要幫她爭取，她必須要有爸爸，爸爸就是在這裡阿，可是為什麼爸爸就是不出面？」

A女今到黃總裁公司樓下喊話，希望黃總裁出來面對，不要在社會上有汙名，「我希望爸爸在孩子眼中，是完美的企業家、負責任的好老闆，我今天的訴求就是這樣，替孩子找到爸爸！」

儘管A女在公司樓下舉牌、喊話，但黃總裁並未現身，保全也拒絕放行，過程中A女試圖趁空檔搶搭電梯，但遭到公司幹部攔下，場面一度火爆。對於這起桃色糾紛，《ETtoday新聞雲》記者三度致電該名黃姓總裁手機，第一通響了一聲後隨即轉語音，二、三通則皆轉入語音信箱無人接聽，至截稿前未獲正面回應。

▼A女一度試圖搶搭電梯上樓，但遭公司幹部攔下，雙方在電梯前發生推擠。

▲▼遭知名建設公司黃姓總裁三度性侵產下一女，女子抱著孩子北上到公司找爸爸。（圖／民眾提供）

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