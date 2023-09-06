　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次愛愛沒說！媽媽心痛「隨便就給人睡」　她傻了：要怎麼講？

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人和家人無話不談，但連私密床事也要分享？一名25歲女孩透露，平時很少和家人分享感情的事，只有交往時間比較長的另一半才會告知家人。日前她和媽媽聊到和男友已經發生關係，沒想到對方卻責怪，「女兒隨便就給人家睡了都沒有先講」，讓她聽了很疑惑，好奇「第一次性行為會告知家長嗎？」

原PO在Dcard發文表示，平時和爸媽感情沒有好到什麼都聊，雖然交過多任男友，但只有超過半年的才會告訴媽媽，先前她到外縣市工作，且和男友同居，也沒有告訴家人。直到前陣子搬回老家，男友和媽媽見過面，媽媽才問了一句「有做超友誼的事情嗎？」因為平時媽媽觀念開放，加上婚前試車不是奇怪的事情，2人也都有做好安全措施，於是她大方承認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料，近來男友想到他們家玩，她和媽媽又聊到婚前試車一事，對方突然說「那時候聽到你跟他做了，都沒有跟我說覺得心很痛，想到自己養這麼大的女兒，隨便就給人家睡了都沒有先講」。她聽到後相當傻眼，反問「這種事情要怎麼講，你當初怎麼講的？」媽媽卻不以為意，回應「我今天要去他那邊睡啊」，可是她還是聽得一頭霧水，「不知道會提前告知家裡，到底是不是正常的事情？」

不少人看到後紛紛表示，「你媽真的是古板到爆炸，你的想法沒錯，不要理她」、「完全不會，超級奇怪，你就是錯在太老實」、「這算個人隱私，隱私中的隱私，就算再怎麼開放，也不會跟爸媽說，你媽的觀念有夠奇怪的」、「不用先講，身體是自己的，從你媽媽那句話來看，她對這方面其實很古板，如果事前先講感覺她一定會阻止」、「不會說，因為這是我的個人隱私」、「你媽觀念哪裡開放？你根本不了解你媽耶」。

ET快訊
真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜
快訊／國家警報響不停！猛烈雨彈狂炸2地　嚴防淹水
普丁傻眼困惑！口譯犯「史詩級錯誤」　意外讓土耳其向俄宣戰
3寶爸叫酒店妹1小時1200　騙進廁所性侵
仔仔老婆喻虹淵限動發聲！親回與女業務關係…夫妻遭詐2000萬
22歲台灣正妹出國「遭強吻亂摸」　恐怖經歷全被拍
快訊／台中必比登豬腳店「內用收10元小費」　國稅局要查了
快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

快訊／國家警報又來了！暴雨再轟1區　氣象局示警：快遠離

快訊／國家警報響不停！猛烈雨彈狂炸2地　嚴防淹水

釣竿風箏商標查核8成不合格！消保處提醒：選購時注意檢驗標識

陳吉仲下午提告徐巧芯、邱毅！被控「謀財害命、油水給熟人」不忍了

必比登豬腳店收小費！老闆親曝「為員工謀福利」：問心無愧

414元「天花板高麗菜」本尊現身超市！　澎湖民眾嘆：買不下去

第一次愛愛沒說！媽媽心痛「隨便就給人睡」　她傻了：要怎麼講？

快訊／台中必比登豬腳店收小費　國稅局喊「有沒開發票」要查了

快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

快訊／國家警報又來了！暴雨再轟1區　氣象局示警：快遠離

快訊／國家警報響不停！猛烈雨彈狂炸2地　嚴防淹水

釣竿風箏商標查核8成不合格！消保處提醒：選購時注意檢驗標識

陳吉仲下午提告徐巧芯、邱毅！被控「謀財害命、油水給熟人」不忍了

必比登豬腳店收小費！老闆親曝「為員工謀福利」：問心無愧

414元「天花板高麗菜」本尊現身超市！　澎湖民眾嘆：買不下去

第一次愛愛沒說！媽媽心痛「隨便就給人睡」　她傻了：要怎麼講？

快訊／台中必比登豬腳店收小費　國稅局喊「有沒開發票」要查了

快訊／國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

快訊／新北市4區淹水警戒！　樹林時雨量破94毫米列一級

2023中正盃街舞賽將登場　泰舍集團力挺選手奧運奪牌

「無國界醫師」又來騙　北市婦暈船要匯13萬遭攔阻

真實薪資曝！靠小費「滿足員工」　富狀元老闆：這是額外小驚喜

快訊／國家警報又來了！暴雨再轟1區　氣象局示警：快遠離

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

邱澤、陳意涵大打出手！　穿越68年後「見到親孫子」

陳吉仲點名要告他！　邱毅公開反問5題：越來越精彩了

野生24歲港「人氣男偶像」現蹤台灣！　打卡1小時狂吸萬人朝聖

周天成苦戰地主新星李詩灃　中國賽首輪出局

8歲弟遠赴巴黎參加街舞大賽　秀「大風車+頭轉」全場驚呼

生活熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

對流雨強襲！20縣市大雨特報　警戒到入夜

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

大雷雨開轟2地！警戒1.5小時　嚴防雷擊、淹水

國家警報大響！暴雨轟2地　20縣市豪大雨特報

內湖八方雲集遭爆「鍋貼有蛆」　北市衛生局：最高可罰2億

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

更多熱門

相關新聞

交往3個月沒加男友臉書　他揭2點：有問題

交往3個月沒加男友臉書　他揭2點：有問題

很多人會透過社交軟體關心好友生活，不過近日有女網友發文表示，她的男友不讓她加臉書等社交軟體，讓她好奇其中原因，「想問問有情侶在一起，卻彼此沒有加入任何社交軟體的嗎？」貼文曝光後，引發網友討論。

男友都自己看房突提1要求！網嘆：妳被當分母

男友都自己看房突提1要求！網嘆：妳被當分母

男友自曝「在客運打手槍」　她一聽驚呆！

男友自曝「在客運打手槍」　她一聽驚呆！

留美女碩士弒父判賠692萬元

留美女碩士弒父判賠692萬元

上大學「老媽突送入學禮」驚呆她！一票人狂讚

上大學「老媽突送入學禮」驚呆她！一票人狂讚

關鍵字：

第一次媽媽愛愛男友

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面