第一次愛愛沒說！媽媽心痛「隨便就給人睡」　她傻了：要怎麼講？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人和家人無話不談，但連私密床事也要分享？一名25歲女孩透露，平時很少和家人分享感情的事，只有交往時間比較長的另一半才會告知家人。日前她和媽媽聊到和男友已經發生關係，沒想到對方卻責怪，「女兒隨便就給人家睡了都沒有先講」，讓她聽了很疑惑，好奇「第一次性行為會告知家長嗎？」

原PO在Dcard發文表示，平時和爸媽感情沒有好到什麼都聊，雖然交過多任男友，但只有超過半年的才會告訴媽媽，先前她到外縣市工作，且和男友同居，也沒有告訴家人。直到前陣子搬回老家，男友和媽媽見過面，媽媽才問了一句「有做超友誼的事情嗎？」因為平時媽媽觀念開放，加上婚前試車不是奇怪的事情，2人也都有做好安全措施，於是她大方承認。

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不料，近來男友想到他們家玩，她和媽媽又聊到婚前試車一事，對方突然說「那時候聽到你跟他做了，都沒有跟我說覺得心很痛，想到自己養這麼大的女兒，隨便就給人家睡了都沒有先講」。她聽到後相當傻眼，反問「這種事情要怎麼講，你當初怎麼講的？」媽媽卻不以為意，回應「我今天要去他那邊睡啊」，可是她還是聽得一頭霧水，「不知道會提前告知家裡，到底是不是正常的事情？」

不少人看到後紛紛表示，「你媽真的是古板到爆炸，你的想法沒錯，不要理她」、「完全不會，超級奇怪，你就是錯在太老實」、「這算個人隱私，隱私中的隱私，就算再怎麼開放，也不會跟爸媽說，你媽的觀念有夠奇怪的」、「不用先講，身體是自己的，從你媽媽那句話來看，她對這方面其實很古板，如果事前先講感覺她一定會阻止」、「不會說，因為這是我的個人隱私」、「你媽觀念哪裡開放？你根本不了解你媽耶」。